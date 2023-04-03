Каждый пятый брак в минском Дворце гражданских обрядов заключается с иностранцем 10 3.04.2023, 18:56

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В Беларусь приезжают за невестами женихи из более чем 100 стран мира.

Каждый пятый брак в минском Дворце гражданских обрядов заключается с иностранцем. Об этом рассказала агентству «Минск-Новости» начальник учреждения Юлия Кочина.

— В Беларусь приезжают за невестами женихи из Италии, Испании, Нидерландов, Германии, Литвы, Сирии, Ливана, Ирана, Ирака, Алжира, Конго, Кении, Камеруна — всего более чем из 100 стран мира, — рассказала Юлия Кочина.

По словам начальницы Дворца гражданских обрядов, пары часто назначают бракосочетания на красивые даты — 5.05., 6.06., 7.07.

— Создавая семьи, женихи и невесты нередко обращают внимание на магию чисел и расположение планет. Верят в нумерологию, прислушиваются к советам астролога. В таком случае, если число выпадает на будний день, идем навстречу — главное, чтобы пары были счастливы, — отметила Кочина.

Напомним, в 2021 году в Беларуси из почти 60 тысяч зарегистрированных браков почти 40 тысяч были расторгнуты. Такой статистикой поделились в Верховном суде.

Одной из основных причин расторжения брака в стране является ненадлежащие поведение одного из супругов: алкоголизм, наркомания, игромания, семейное насилие. Это в районе 12% от числа расторгнутых браков.

«Еще одной причиной разводов является раздельное проживание супругов достаточно длительное время, может быть это связанно и с трудовой миграций. Это в районе 19%», — сказал заместитель председателя Верховного суда Андрей Забара.

Доля супружеской неверности среди причин разводов невелика — около 7%.

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