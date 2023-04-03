Доверенное лицо Путина Михаил Галустян получил гражданство Армении

Доверенное лицо Путина Михаил Галустян получил гражданство Армении13
- 3.04.2023, 19:01
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Комик решил перестраховаться?
Российский комик армянского происхождения Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом он сам сообщил журналистам в Ереване, пишет местное издание News.аm.
— Справедливость восторжествовала. Наконец-то я получил армянское гражданство. Я пошел по самому честному и правильному пути. Я честно подал свои документы и, наконец, получил [гражданство], — сказал он армянским СМИ.
В 2012 году во время президентских выборов в России Галустян участвовал в предвыборной кампании кандидата Владимира Путина. В ходе президентских выборов 2018 года он вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Путина, и инициативной группы, выдвинувшей его кандидатуру (в этом же году ТАСС называл его доверенным лицом Путина). Также Галустян сотрудничал с Минобороны России в рамках проекта Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».
В марте 2015 года благодаря хакерской группировке «Анонимный интернационал» и слитой переписке стало известно, что Галустян публиковал в своем блоге тексты о войне на Украине, согласовывая их содержание с замглавы управления внутренней политики администрации президента Тимуром Прокопенко, а также участвовал в презентации футболок с Путиным.
В январе 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, Галустян попал в санкционный список Украины «за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина». В феврале 2023 года также попал в санкционный список Канады как причастный к распространению российской дезинформации и пропаганды.