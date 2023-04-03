Сразу несколько белорусских банков переводят расчеты по картам Mastercard с евро на юани 8 3.04.2023, 19:07

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Что это меняет для клиентов.

Белорусские банки начинают переводить расчеты картами Mastercard с евро на юани. Что это означает для клиентов, «Зеркало» спросило экономиста.

О переводе некоторых расчетов с евро в юани сообщили «Белгазпромбанк», «БНБ-Банк» и «Альфа Банк». К примеру, в «Белгазпромбанк» изменения коснулись расчетов по картам Mastercard за границей и покупок в зарубежных магазинах, а также операций в иностранной валюте в устройствах других банков. В «БНБ-Банк» новая валюта будет использоваться при расчете за товары или услуги, стоимость которых заявлена в валюте, отличной от валюты счета карточки. Сумма будет конвертироваться в юани на дату и время операции, а потом она будет конвертироваться из ее в валюту счета карточки по курсу банка на дату и время отражения операции по счету.

При этом «если валюта операции совпадает с валютой счета — конвертации не будет ни в одном случае: ни при блокировке средств, ни при финальном списании», — указывают в «БНБ-банке».

Такие изменения связаны с санкциями, введенными против Беларуси, отмечает старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина. Раньше валютой расчетов по Mastercard был евро, а по Visa — доллар. Сейчас эти варианта банкам не всегда удобны и доступны из-за санкций. В результате они ищут, как упростить процесс проведения транзакции. Кроме этого в Беларуси снижается значимость евро — как в обороте, так и в расчетах.

— Банкам становится сложнее осуществлять бесперебойные расчеты в иностранной валюте и международные транзакции. Если мы говорим о международных переводах в долларах или евро, в цепочке процесса перевода участвуют банки-корреспонденты, расположенные в Европе или США, через которые проходят эти деньги. Если таких банков нет (например, они не могут проводить операции белорусских банков из-за санкций), то процесс сильно усложняется или становится невозможным. Именно поэтому одним из вариантов может быть использование китайского юаня. В этом случае переводы будут проходить через китайские банки. А с ними проще договориться. Что касается операций с карточками, то здесь действуют те же причины перехода на китайскую валюту при транзакциях, — объясняет экономист.

Эксперт отмечает, что клиенты могут столкнуться с двойной конвертацией, что им будет невыгодно.

— Допустим, у человека есть карточка Mastercard в белорусских рублях. Он приезжает в одну из стран Еврозоны и расплачивается этой картой. В этом случае, если валютой расчета является евро, то белорусские рубли списываются по определенному курсу в евро. Если же по карте есть условие конвертации через юань, то происходит двойная операция при фактическом списании денег, — говорит Анастасия Лузгина.

Сначала банк блокирует деньги по курсу рубли-евро. Но эта сумма не списывается со счета — она только блокируется. Потом, когда банк получает подтверждение платежа, происходит процесс реального списания денег, объясняет экономист. Вот тогда совершается конвертация из евро в юани, а из юаня, соответственно, — в валюту счета, то есть в белорусские рубли нашем случае. Именно эта сумма в белорусских рублях будет списана со счета. «В этом случае возникает дополнительная стоимость, связанная со сложной конвертацией», — отмечает экономист.

Учитывая действие ограничений и снижение роли евро при росте популярности юаня в белорусской банковской системе, экономист считает, что все больше банков будут вводить подобные изменения.

— Зачастую Беларусь в таких вопросах следует похожим путем, что и Россия. Там как раз идет ориентация на расчеты в китайских юанях и уход от доллара и евро. Так что такое движение вполне ожидаемо и у нас, — отмечает экономист.

Но скорость этого процесса будет зависеть от разных факторов, например, находится ли банк под санкциями или нет, с какими клиентами он работает. Например «МТбанк» в феврале заявил, что валютой расчетов с Mastercard будет являться доллар.

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