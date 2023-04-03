Завтра в Беларуси подешевеет автомобильное топливо 10 3.04.2023, 19:23

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На одну копейку.

На белорусских заправках с 4 апреля изменятся цены на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Цена литра уменьшится на одну копейку. Таким образом с 4 апреля стоимость литра АИ-92 составит 2,31 рубля, АИ-95 — 2,41 рубля, АИ-98 — 2,63 рубля, дизельного топлива — 2,41 рубля.

Напомним, за март цену на топливо в Беларуси снижали четыре раза — 7, 14, 21 и 28 марта. Снижение 7 марта стало первым с мая 2020 года. Особенно активно цены на него увеличивались в первой половине 2022 года — тогда прирост был больше 17%. Но во второй половине года стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке заморозили — пока весной 2023-го она не начала снижаться.

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