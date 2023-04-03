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SpaceX вывела на орбиту спутники военной системы отслеживания ракет

  • 3.04.2023, 19:35
  • 1,488
SpaceX вывела на орбиту спутники военной системы отслеживания ракет

Видео.

Американская аэрокосмическая компания SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 и вывела на орбиту 10 военных спутников.

Об этом пишет SpaceNews.

Вывод спутников на низкую околоземную орбиту стал первым запуском новой военной системы связи и отслеживания ракет, созданной Агентством космического развития.

SpaceX планировала осуществить миссию еще 30 марта, однако запуск был прерван за несколько секунд до запуска ракеты. Позже сообщалось о технических причинах отмены операции.

В общей сложности было запущено в космос 10 из 28 военных спутников.

Ракета Falcon 9 стартовала с калифорнийской базы космических сил Ванденберг, а первая ступень впоследствии успешно приземлилась на Землю.

Сроки развертывания миссии Tranche 0 не разглашаются.

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