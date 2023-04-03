Командующий Объединенными Силами ВСУ отреагировал на проверку боевой готовности армии Беларуси

Командующий Объединенными Силами ВСУ отреагировал на проверку боевой готовности армии Беларуси1
- 3.04.2023, 19:42
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Силы обороны Украины готовы к адекватному реагированию.
Украина осведомлена о перемещении вооружения и военной техники в Беларуси в рамках проверки готовности армии. Силы обороны Украины всегда готовы к адекватному реагированию.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева.
«Наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки», - сказал он.
Наев подчеркнул, что Силы обороны и безопасности находятся в постоянной боевой готовности в северной операционной зоне и всегда готовы к адекватному реагированию.
Напомним, Александр Лукашенко поручил провести проверку боевой готовности ВС Беларуси.