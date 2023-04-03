Командующий Объединенными Силами ВСУ отреагировал на проверку боевой готовности армии Беларуси 1 3.04.2023, 19:42

2,580

Сергей Наев

Силы обороны Украины готовы к адекватному реагированию.

Украина осведомлена о перемещении вооружения и военной техники в Беларуси в рамках проверки готовности армии. Силы обороны Украины всегда готовы к адекватному реагированию.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева.

«Наша разведка осуществляет мониторинг ситуации, связанной с проверкой боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки», - сказал он.

Наев подчеркнул, что Силы обороны и безопасности находятся в постоянной боевой готовности в северной операционной зоне и всегда готовы к адекватному реагированию.

Напомним, Александр Лукашенко поручил провести проверку боевой готовности ВС Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».