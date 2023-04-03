Названы самые часто ломающиеся автомобили

Названы самые часто ломающиеся автомобили1
- 3.04.2023, 20:02
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В топ-5 вошли любимые белорусами авто.
Интернет-портал WhatCar? провел глобальное исследование, в котором участвовали почти 25 тысяч автолюбителей. Его целью было определить самые ненадежные автомобили. Участники назвали 248 моделей 32 марок.
Интересно, что возглавил рейтинг седан Audi A3 - марка, о которой у белорусов мнение как об образце надежности. «Ауди», по признанию их владельцев, доставляли им проблемы с навигацией, мультимедиа, электрикой, а кроме того, им приходилось ремонтировать трансмиссию, сцепление и менять аккумулятор.
На втором месте еще один «супернадежный» бренд - Mercedes-Benz. В автомобилях A-Class названы самыми слабыми местами привод ГРМ, кондиционер и электроника.
Третье и четвертое места у еще одного любимого белорусами бренда Skoda. Больше всего досталось Octavia за проблемы с мультимедиа, навигацией, ABS, датчиками, называли также поломки, связанные с трансмиссией и сцеплением. Немного отстал в рейтинге ненадежности кроссовер Skoda Kodiaq.
Наконец, пятое место получил «народный автомобиль», любимчик белорусов Volkswagen Golf. Владельцы жаловались на электронику, нестабильную работу мультимедийных и навигационных систем.