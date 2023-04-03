Ученые рассказали, когда человечество сможет колонизировать другие планеты 7 3.04.2023, 20:22

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Колонизация Марса людьми возможна в ближайшие десятилетия.

Основатель компании SpaceX Илон Маск хочет, чтобы к 2050 году на Марсе появился город с населением миллион человек. Эта цель может показаться очень амбициозной, учитывая, что люди еще не ступали на поверхность Красной планеты. Но возможно ли это? И сколько времени потребуется на то, чтобы колонизировать другие планеты Солнечной системы? Ответы на эти вопросы приводит издание Live Science.

Отмечается, что во многом все зависит от того, о какой планете идет речь. Если о Марсе, то для него временные сроки в десятилетия не кажутся не достижимыми. Серкан Сайдам, заместитель директора Австралийского центра исследований космической техники и профессор Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, заявил, что колонизация Марса людьми возможна в ближайшие десятилетия.

«Я считаю, что к 2050 году у нас будет человеческая колония на Марсе», — заявил он.

По словам Сайдама, одним из первых шагов, которые позволят сделать человеческую миссию на Марсе успешной, будет поиск воды. Ее можно извлечь изо льда или гидратированных минералов. Обнаружение воды позволит выращивать пищу на Красной планете, аналогично тому, как было показано в фильме «Марсианин». Минералы также можно использовать в качестве источников энергии для ракетного топлива.

Но научного консенсуса относительно колонизации Марса нет. Другие ученые высказывают гораздо более осторожные предположения. Луи Фридман, инженер-астронавт и соучредитель некоммерческой организации The Planetary Society, в 2019 году предположил в разговоре с Gizmodo, что колонизация Красной планеты в обозримом будущем маловероятна. Рэйчел Зайдлер, нейробиолог из Университета Флориды, работавший с астронавтами NASA, считается, что людям нравятся оптимистичные сценарии в отношении колонизации Марса, но это звучит «немного как журавль в небе».

Вместе с тем, человечество, вероятно, может достичь Красной планеты в ближайшие десятилетия. Китай планирует отправить человеческие миссии на Марс в 2033 году, а NASA – к концу 2030-х или началу 2040-х.

Как только люди окажутся на Красной планете, следующим шагом будет строительство колонии.

Колонизация предполагает определенную степень автономности, но не подразумевает полной независимости. Сайдам сравнивает Марс с островом, на который нужно с определенной периодичностью что-либо ввозить.

Красная планета также должна будет производить что-то для того, чтобы быть финансово самостоятельной. Одной из возможностей может быть космический туризм, но, по мнению Сайдама, более перспективна добыча полезных ископаемых.

Хотя Марс – самый реалистичный вариант колонизации, Красная планета не очень подходит для жизни людей. Атмосфера Марса более чем на 95% состоит из углекислого газа; здесь очень холодно, средняя температура составляет около минус - 60 градусов по Цельсию; космическим кораблям требуется около 8,5 месяцев, чтобы добраться до Земли; и он бомбардируется вредным излучением.

Более гостеприимными являются экзопланеты – миры за пределами нашей Солнечной системой. Но проблема в том, что они находятся очень далеко, пока мы не смогли даже отправить аппарат к экзопланете. А на то, чтобы покинуть нашу планетную систему аппаратам «Вояджер» потребовалось 35 и 41 год. Планеты же у других звезд находятся гораздо дальше.

Вместе с тем, ученые надеются, что уже в недалеком будущем мы сможем достичь и их благодаря созданию более быстрых космических кораблей.

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