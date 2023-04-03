Сколько будут стоить иранские автомобили Saipa в Беларуси 11 3.04.2023, 20:28

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Пересядут ли белорусы на иранские машины?

Стало известно, сколько будут стоить иранские автомобили Saipa в Беларуси, пишет портал av.by.

Так, дистрибьютер автомобилей иранского бренда Saipa отмечает, что ориентировочно самые простые модели авто могут стоить 13 тысяч долларов. В данном случае подразумеваются седан Saina, а также хетчбэк Quik. Что касается седана Saipa Sahin, то его стоимость составит до 22 тысяч долларов.

Вместе с тем рассматривается возможность организации локальной сборки машин в Беларуси на заводе «Юнисон». Сказано, что названный завод имеет опыт сборки иранских авто Iran Khodro. По словам представителя компании, переговоры в этом направлении уже ведутся. Однако окончательное решение дистрибьютер будет принимать уже после того, как оценит интерес к моделям машин со стороны российских покупателей.

Ожидается, то локальная сборка даст возможность снизить цены на иранские автомобили. Кроме того, дистрибьютеру не нужно будет платить утилизационный сбор. Что касается расходов на таможенное оформление машинокомплектов, то они будут ниже, чем при ввозе уже готовых машин. Сказано, что в сумме экономия может достигать 3 тысяч долларов с каждой машины.

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