Путин посмертно наградил пропагандиста Татарского орденом Мужества

Путин посмертно наградил пропагандиста Татарского орденом Мужества17
- 3.04.2023, 20:51
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Пропагандист был ликвидирован в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного пропагандиста Владлена Татарского, погибшего 2 апреля в результате взрыва в Санкт-Петербурге, орденом Мужества посмертно.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — говорится в документе.
Теракт произошел 2 апреля в петербургском кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной. В заведении проходил «творческий вечер» пропагандиста. Среди гостей была девушка, которая представилась Анастасией и передала Татарскому подарок — статуэтку. Через несколько минут произошел взрыв.
Мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте. Его привели в действие дистанционно. В результате взрыва Татарский погиб, еще 33 человека пострадали.
По подозрению в совершении теракта задержали Дарью Трепову 1997 года рождения.