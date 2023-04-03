Путин посмертно наградил пропагандиста Татарского орденом Мужества 17 3.04.2023, 20:51

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Пропагандист был ликвидирован в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного пропагандиста Владлена Татарского, погибшего 2 апреля в результате взрыва в Санкт-Петербурге, орденом Мужества посмертно.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — говорится в документе.

Теракт произошел 2 апреля в петербургском кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной. В заведении проходил «творческий вечер» пропагандиста. Среди гостей была девушка, которая представилась Анастасией и передала Татарскому подарок — статуэтку. Через несколько минут произошел взрыв.

Мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте. Его привели в действие дистанционно. В результате взрыва Татарский погиб, еще 33 человека пострадали.

По подозрению в совершении теракта задержали Дарью Трепову 1997 года рождения.

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