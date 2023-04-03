NASA назвало имена астронавтов миссии к Луне Artemis II 2 3.04.2023, 21:00

2,340

Среди них есть женщина.

В понедельник, 3 апреля, NASA назвало имена четырех астронавтов, которые полетят к Луне в рамках миссии Artemis II. Об этом агентство заявило во время тематического события.

Миссия будет состоять из астронавтки Кристины Кох, астронавта Джереми Хансена, а также пилота Виктора Гловера. Командиром миссии стал Рид Уайсмен.

Канадский пилот Джереми Хансен – единственный неамериканец экипажа Artemis II.

Artemis-2 – это следующая миссия по лунной программе, которая предусматривает пилотируемый полет вокруг Луны в 2024 году. Это будет общая миссия NASA и Канадского космического агентства (CSA).

NASA неоднократно заявляло, что будет брать женщин и людей других рас в свои миссии Artemis. В Artemis II это будут Виктор Гловер (темнокожий астронавт, летавший на МКС в 2021 году) и Кристина Кох (женщина, почти год находившаяся на МКС).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».