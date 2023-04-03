В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько истребителей уже получила Украина
- 3.04.2023, 21:23
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На вооружении сейчас есть пять бригад истребителей.
На вооружении у Воздушных сил ВСУ сейчас есть пять бригад истребителей СУ-27 и МиГ-29.
Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев.
«Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения (МиГ-29 от Польши, — ред.). Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Есть пять бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три — МиГ-29. Это старые советские истребители четвертого поколения, морально и физически устаревшие», — сказал Игнат.
По его словам, первый шаг к передаче такого типа вооружения — это знак для других стран.
«Это знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Что предполагают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ», — подчеркнул спикер.