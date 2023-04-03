В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько истребителей уже получила Украина 3.04.2023, 21:23

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На вооружении сейчас есть пять бригад истребителей.

На вооружении у Воздушных сил ВСУ сейчас есть пять бригад истребителей СУ-27 и МиГ-29.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев.

«Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения (МиГ-29 от Польши, — ред.). Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Есть пять бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три — МиГ-29. Это старые советские истребители четвертого поколения, морально и физически устаревшие», — сказал Игнат.

По его словам, первый шаг к передаче такого типа вооружения — это знак для других стран.

«Это знак для других, что нужно делать второй и третий шаг. Что предполагают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ», — подчеркнул спикер.

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