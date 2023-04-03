СМИ: Задержан директор «Агат — системы управления» 3 3.04.2023, 21:26

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Николай Болигатов

Его предшественника посадили за коррупцию.

Задержали руководителя холдинга «Агат — системы управления» Николая Болигатова, который возглавил предприятие девять месяцев назад. Об этом пишет со ссылкой на два анонимных источника «Наша Ніва».

По данным издания, главу «Агата» задержали на рабочем месте. В приемной предприятия «Нашай Ніве» сказали, что связать с директором не могут и сейчас его обязанности исполняет другой человек.

«Агат» — одно из центральных предприятий белорусской оборонки, занимающееся преимущественно комплексами управления огнем. Предыдущего директора предприятия — генерала Геннадия Казакова — арестовали в конце апреля 2022-го и в итоге приговорили к семи годам колонии усиленного режима по ч. 3 ст. 430 (Взяточничество в особо крупном размере).

На смену ему в июле того же года пришел Николай Болигатов, который до этого возглавлял одно из предприятий холдинга — «Агат — электромеханический завод».

Лукашенко требовал от него создать такую систему связи войск, которая не будет глушиться западными системами. Болигатов в ответ говорил, что необходимые системы у «Агата» уже есть, и он «уверен в том, что управление, живучесть войск будет обеспечено нашими техническими средствами».

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