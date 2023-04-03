Данилов о распаде России: Произойдет в течение трех-семи лет 1 3.04.2023, 21:37

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Алексей Данилов

Секретарь СНБО призвал Запад готовиться к этому.

Запад должен готовиться к распаду и развалу России, поскольку Советский Союз ранее уже потерпел поражение.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает The Times.

По его словам, саммит российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином в марте подтвердил то, во что Украина давно верила: Россия слаба и рискует развалиться на части.

«Запад не знает Россию, и Запад боится раздробленности России. Но этот процесс уже идет», - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что распад России будет «впечатляющим» и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

«Это исторический процесс, а историю не остановишь», - добавил секретарь СНБО.

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