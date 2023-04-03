После облавы в Дзержинском районе задержаны около 45 человек 3.04.2023, 21:53

Лукашисты терроризируют жителей района из-за украинских и белорусских флажков.

За последние три дня в Дзержинске и районе прошли обыски и задержания. Силовики задержали около 45 человек, но часть из них отпустили, сообщает правозащитный центр «Весна».

По недостоверным данным, в РОВД находится около 10 человек, они остались ждать судов по административным статьям. Сообщается, что нескольким людям поставили на машины GPS-«маячки», по словам задержанных почти всем устанавливали бот «Магнит».

Задержания связаны с тем, что 31 марта вдоль дороги возле города были вывешены флажки Беларуси и Украины, а при попытке их снять силовики якобы нашли взрывное устройство. Обыски проводятся на основании постановления, которое выписано по поводу «установки муляжа взрывного устройства на трассе в районе Петкович».

По словам местных жителей, обыски и задержания с 1 апреля проводят сотрудники СОБРа и ОМОНа. Приходят к тем кто, 31 марта проезжал с утра и до момента обнаружения устройства возле места происшествия, а также к тем, кто ранее задерживался по политическим мотивам.

По данным правозащитников, проверяют не только жителей Дзержинска, но и близлежащих деревень – Новоселки, Энергетиков, Петковичи. Вечером 1 апреля сотрудники проверяли людей из своего списка и смотрели их телефоны. 3 апреля обыски продолжились, но их количество уменьшилось. По информации правозащитников, при первых обысках в постановлении было указано «взрывное устройство», сейчас там значится «размещение муляжа взрывного устройства».

Задержанные просят не называть их имена.

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