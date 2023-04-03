В Ингушетии неизвестные открыли огонь по силовикам 1 3.04.2023, 22:03

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Ранен полицейский.

Неизвестные обстреляли полицейский пост в Малгобекском районе Ингушетии, в регионе введен режим контртеррористической операции, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

По данным телеграм-канала Mash Gor, неизвестные, предположительно, четверо мужчин, открыли огонь по посту полиции, а затем скрылись на автомобиле ВАЗ синего цвета.

В результате обстрела один полицейский получил ранение руки и был госпитализирован.

Инцидент, как пишет телеграм-канал The Magas Times, произошел на окраине города Малгобек. Там, во время поиска подозреваемых в нападении на пост «Волга-14» 27 марта, силовики обнаружили подозреваемых, которые открыли огонь из автоматического оружия по полицейским.

В ночь на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции в Назрановском районе Ингушетии и скрылись с места происшествия, ранив двоих полицейских.

МВД Ингушетии объявило в розыск троих уроженцев республики, подозреваемых в причастности к терроризму, – это жители села Кантышево Назрановского района, 24 и 25 лет, и 21-летний житель Малгобека.

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