Бизнесмена Зингмана заметили на встрече Алейника с президентом Кении 3.04.2023, 22:38

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Александр Зингман

На снимки пресс-службы белорусского МИД бизнесмен не попал.

Бизнесмен Александр Зингман присутствовал на встрече министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с президентом Кении Уильямом Руто. На фото предпринимателя, которые были опубликованы в твиттере кенийского лидера. На снимки пресс-службы белорусского МИД бизнесмен не попал.

Руто отметил в твиттере, что Кения заинтересована в поставках белорусской сельхозтехники.

«Именно здесь у белорусских тракторов есть будущее», — написал президент Кении.

Александр Зингман (на фото в центре) на встрече с президентом Кении. По левую руку от него — Сергей Алейник. Апрель 2023 года. Фото: twitter.com/WilliamsRuto

Александр Зингман — бизнесмен, который занимается различными проектами в Африке, почетный консул Зимбабве в Беларуси. В 2021 году он попал в скандал в Конго: его арестовали на несколько дней по подозрению в поставках оружия.

С именем Зингмана связывают компанию AFTRADE DMCC, зарегистрированную в ОАЭ. В марте 2023 года стало известно, что правительство Кении планирует купить у компании белорусские трактора, комбайны, самосвалы и другую технику на сумму 320 млн долларов.

Также известно, что Александр Зингман вместе с Сергеем Шейманом, сыном Виктора Шеймана, были бенефициарами бизнеса по добыче золота в Зимбабве.

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