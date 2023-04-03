Как не болеть этой весной? 3.04.2023, 23:02

Восемь способов улучшить свою иммунную систему на дому.

Профилактика простуды и гриппа заключается не только в избегании микробов, но и в укреплении организма, чтобы бороться с ними.

Укрепление иммунитета не только поможет вам уберечься от простуды, но и улучшит общее состояние здоровья и даже поможет вам спать лучше. И учитывая сложную ситуацию вокруг, ваша иммунная система должна быть на самом высоком уровне, чтобы вы могли уделять больше времени себе и родным, пишет «Новое время».

Если вы хотите избежать болезней этой весной, вам следует соблюдать профилактические меры, которые проверены наукой.

Почему нужно беспокоиться об иммунитете?

Важно отметить, что иммунную систему необязательно «укреплять». Однако существуют определенные обстоятельства, когда изменения в иммунной системе могут быть необходимы или полезны. Это можно сделать с помощью различных методов лечения, таких как иммуносупрессивные препараты или терапии, направленные на некоторые компоненты иммунной системы.

Подобным образом, в случаях, когда иммунная система скомпрометирована, например, у людей с ВИЧ/СПИДом, могут потребоваться вмешательства, чтобы усилить или поддержать способность иммунной системы бороться с инфекциями.

Кроме того, по мере появления и эволюции новых патогенов может потребоваться разработка и применение вакцин для стимулирования реакции иммунной системы на новые угрозы. В этих случаях изменения в иммунной системе могут быть необязательными, а реакция иммунной системы направлена определенным образом в защиту от конкретного возбудителя.

В общем, изменения в иммунной системе могут быть необходимы или полезны при определенных обстоятельствах, но важно тщательно взвесить риски и преимущества любых вмешательств и обсуждать все решения с врачом, чтобы определить наиболее приемлемый курс действий.

Существует несколько лайфхаков, которые могут помочь повысить иммунитет:

Правильное питание

Включите в рацион много овощей и фруктов, содержащих витамин С и другие питательные вещества, а также белки, которые можно получить из мяса, рыбы и других источников.

Ваше тело и иммунная система нуждаются в микроэлементах (витаминах и минералах), чтобы полноценно функционировать. По этой причине необходима здоровая диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми, белками, молочными продуктами и водой. Создание здоровой тарелки во время каждого приема пищи может быть отличным началом. Попробуйте выбрать воду или молоко в качестве напитка, а затем сосредоточьтесь на том, чтобы наполнить половину тарелки овощами и фруктами, добавьте белок, цельные зерна и здоровый жир.

Физическая активность

Регулярные упражнения помогают сохранить здоровье и повышают иммунитет. Исследователи предполагают, что физические упражнения могут помочь бороться с инфекционными бактериями и вирусами, например, усиливая циркуляцию иммунных клеток в крови. Выбирайте себе вид физической активности, которую вы любите, и делайте ее регулярно.

Достаточно сна

Хороший сон играет немаловажную роль в способности иммунного ответа функционировать, тогда как недостаток сна может снизить иммунитет и повысить восприимчивость к инфекции.

На самом деле многочисленные исследования показали, что недосыпание негативно влияет на иммунную систему.

Потому сон нужен для поддержания иммунной системы в наилучшем состоянии. Также бывает, что режим сна может быть изменен из-за плохо функционирующего иммунного ответа.

Согласно рекомендациям, спать нужно не менее 7-8 часов в чутки. Недостаточный сон может подорвать иммунную систему и сделать вас уязвимым к инфекции.

Управление стрессом

Стресс может подорвать иммунную систему. Исследователи обнаружили, что сигналы, вырабатываемые нервами в ответ на стресс, могут препятствовать иммунным клеткам эффективно бороться с патогенами или опухолями.

Поэтому важно научиться релаксировать и находить способы разгрузки.

Эфирные масла

Используйте Эфирные масла для того, чтобы справиться с незначительными проблемами, такими как головная боль и стресс.

Они считаются одним из эффективных способов повысить ваш иммунный ответ, особенно те, что изготовлены на основе лимона, мяты или эвкалипта.

Гигиена

Мойте руки регулярно, избегайте контакта с больными, используйте маски, когда высок риск заражения инфекцией.

Микробы могут попасть в пищу и напитки от немытых рук, вследствие чего вы можете болеть. Да вы можете передавать микробы другим людям. Следовательно, частое мытье рук является эффективным способом укрепления иммунитета.

Вакцинация

Вакцины могут помочь защитить вас от инфекции и предотвратить их распространение в сообществе.

Вакцинация чрезвычайно эффективна, большинство детских вакцин эффективны у 85-95% получающих их детей. Это считается одним из наших крупнейших глобальных достижений в сфере здравоохранения и, по оценкам, спасает 2-3 миллиона жизней в год.

Дополнительные источники витаминов и минералов

Некоторым людям может не хватать определенных витаминов и минералов, поэтому, возможно, они должны дополнительно принимать витаминные и минеральные добавки.

Следует обратиться к врачу и сделать соответствующие анализы, чтобы выявить недостаток важных микроэлементов в организме.

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