В парламент Болгарии проходят шесть партий 3.04.2023, 23:27

Окончательные результаты выборов.

Центральная избирательная комиссия Болгарии в понедельник вечером объявила окончательные результаты пятых за два года выборов в парламент страны, которые состоялись 2 апреля - в парламент, как и ожидалось, попадут шесть партий.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Больше всего голосов, 26,51%, получил блок ГЕРБ-СДС бывшего премьер-министра Бойко Борисова. На втором месте с небольшим отрывом, 24,54%, оказался блок продемократических партий «Продолжаем изменения — Демократическая Болгария».

На третьем месте с 14,15%, получив лучший результат за свою историю, расположена пророссийская партия «Возрождение», за ней - «Движение за права и свободы « (13,72%), представляющая интересы турецкого меньшинства.

Также в партии будут представлены Болгарская социалистическая партия (8,94%) и популистский проект «Есть такой народ», который минимально преодолел четырехпроцентный проходной барьер (4,11%).

Всего в голосовании приняли участие почти 2,7 миллиона избирателей, или 40,63% от зарегистрированного числа. Почти 109 тысяч из них выбрали вариант «Не поддерживаю никого».

Обозреватели сходятся на том, что без объединения двух крупнейших конкурирующих блоков коалиции в 49-м созыве парламента Болгарии не образуется. Но ГЕРБ имеет негативную репутацию из-за коррупционных скандалов лидера Борисова, и «ПП-ДБ» так и не смогли договориться об условиях коалиции после последних выборов в сентябре 2022-го.

Такой сценарий угрожает политике Болгарии в отношении Украины, поскольку в условиях отсутствия коалиции страной руководит техническое правительство, которое назначает президент Румен Радев, ранее скептически высказывавшийся относительно вооруженной поддержки Киева.

Также это угрожает планам Болгарии присоединиться к Еврозоне в ближайшей перспективе и эффективно использовать помощь Европейского Союза для восстановления после пандемии COVID-19.

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