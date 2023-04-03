Зеленский провел еще одну Ставку на выезде
- 3.04.2023, 23:41
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Сырский и Тарнавский докладывали с фронта.
В понедельник, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На этот раз оно прошло в Чернигове.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на видеообращение главы государства.
«Новое выездное заседание Ставки — первое было в Днепре, теперь - в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности — на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлениями — на этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта», - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что сегодня прошло заседание Ставки с полноценной подготовкой активных действий для освобождения украинских территорий.
«Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганская область. Главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны. Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель», - заявил президент.