Столтенберг предлагает членам НАТО выделять по 500 млн евро в год для Украины
- 3.04.2023, 23:58
Ранее он сообщил, что помощь НАТО Украине превысила годовой военный бюджет России.
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг просит страны-члены выделять по 500 миллионов евро в год для Комплексного пакета помощи Украине, через который она получает нелетальную помощь.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Глава НАТО хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP), который предусматривает краткосрочную помощь, как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.
Также CAP направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО. В то же время детали предложения Столтенберга, по данным источников Bloomberg, еще предстоит проработать.
Как отмечает агентство, помощь Украине в переходе на стандарты НАТО может также помочь союзникам поддерживать летальную поддержку посредством поставок современного вооружения на фоне исчерпания запасов советской техники.