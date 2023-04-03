Столтенберг предлагает членам НАТО выделять по 500 млн евро в год для Украины 3.04.2023, 23:58

Йенс Столтенберг

Ранее он сообщил, что помощь НАТО Украине превысила годовой военный бюджет России.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг просит страны-члены выделять по 500 миллионов евро в год для Комплексного пакета помощи Украине, через который она получает нелетальную помощь.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Глава НАТО хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP), который предусматривает краткосрочную помощь, как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

Также CAP направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО. В то же время детали предложения Столтенберга, по данным источников Bloomberg, еще предстоит проработать.

Как отмечает агентство, помощь Украине в переходе на стандарты НАТО может также помочь союзникам поддерживать летальную поддержку посредством поставок современного вооружения на фоне исчерпания запасов советской техники.

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