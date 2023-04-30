Эксперт назвал отправную точку контрнаступления ВСУ 30.04.2023, 4:49

После этого можно будет идти на Азовское побережье.

Знаком о начале контрнаступления Вооруженных силу Украины будет уничтожение Крымского моста. Он является главной артерией поставки вооружения, считает военный эксперт Роман Свитан.

«Мы сидели и ждали пока они его (Крымский мост) восстановят, чтобы уже конкретно его отминусовать. Исходя из дислокации войск и самого оптимального развития событий в наступлении, то оптимальный вариант как раз начать наступление с уничтожения Крымского моста. Это должно быть именно самим началом, потому что через Крымский мост будут идти основные типы вооружений и военной амуниции», - рассказал Свитан.

При этом он отметил, что через Крым россияне могут летать до Мелитополя и довозить военную амуницию.

«После того как будет уничтожен Крымский мост, то можно начинать движение на Азовское побережье», - подытожил эксперт.

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