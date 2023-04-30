Пригожин угрожает вывести ЧВК «Вагнера» из Бахмута 30.04.2023, 8:15

2,278

ISW рассказал, что стоит за его словами.

Заявления Евгения Пригожина о возможном отводе боевиков из Бахмута могут указывать, что он опасается уязвимостей российских позиций в тылу для украинских контратак.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новом обзоре.

В ISW отмечают, что Пригожин продолжил свои попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины.

Он заявил, что украинское контрнаступление может состояться до 15 мая, но российские военные не спешат готовиться к отражению атак.

Угроза Пригожина отойти из Бахмута также может свидетельствовать о том, что Пригожин опасается, что российские позиции в тылу Бахмута уязвимы для контратак, отметили аналитики.

Также Пригожин упомянул заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина. По его словами, они якобы вместе планировали задержку продвижения украинских сил в Бахмуте.

«Упоминание Пригожина о Суровикине, вероятно, является попыткой публично объединиться с Суровикиным, поскольку нынешний начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов теряет благосклонность Путина», — отмечается в отчете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».