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В Перми загорелся завод, который производит артиллерию для российской армии

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  • 30.04.2023, 8:21
  • 3,072
В Перми загорелся завод, который производит артиллерию для российской армии

На заводе якобы загорелась трансформаторная будка.

Вечером в субботу, 29 апреля, в российской Перми вспыхнул пожар на территории компании Мотовилихинские заводы. Там производят артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня для российской оккупационной армии. Об этом сообщило российское издание «Коммерсантъ».

Кадры мощного пожара были опубликованы в местных Telegram-каналах. На фото видно, как небо поднялся большой столб черного дыма. Его было видно из разных районов города.

Местные спасатели получили сообщение о возгорании в 20:08. В МЧС Прикамья заявили, что, прибыв на место, они установили, что на заводе загорелась трансформаторная будка.

С огнем боролись 37 человека личного состава и 10 единиц техники. Пожар уже потушили, его причины пока неизвестны.

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