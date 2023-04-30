225 тонн капусты сгнило в стабилизационном фонде Гомеля 2 30.04.2023, 8:29

1,396

Как выглядит продовольственная безопасность по-лукашенковски.

В Гомеле на складах сельскохозяйственного предприятия «Комбинат «Восток» сгнило более двухсот тонн свежей белокочанной капусты. Казалось бы, это только проблема предприятия, но нет. На складах предприятия хранится плодоовощная продукция, формирующая стабилизационный фонд областного центра, пишет «Зеркало» со ссылкой на телерадиокомпанию «Гомель».

Как говорится в телесюжете, работники предприятия не раз говорили руководителю, что капуста гниет, но в ответ слышали лишь: «Все решим». Но ничего не решалось на протяжении нескольких месяцев. В итоге 225 тонн капусты окончательно испортились. Причина — нарушение температурного режима в хранилище, несвоевременная подготовка продукции и помещений к хранению.

Камеры хранения предприятия были заполнены именно продукцией стабилизационного фонда Гомеля. Перенести капусту в другое место было невозможно. Починить холодильное оборудование было гораздо проще, но этого не делали пять месяцев. Даже когда руководителю на стол положили докладную записку, еще некоторое время никаких мер не предпринималось. А когда в итоге капуста совсем сгнила, руководитель дал указание просто скормить ее скоту.

— Нарушение условий хранения капусты привело к ее порче и последующему незаконному списанию на корм скоту в количестве свыше 225 тонн, что составило порядка 72% от минимальной закладки стабилизационного фонда и повлекло причинение ущерба предприятию в крупном размере, на сумму свыше 83 000 рублей, — сообщил представитель Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области Андрей Сенников.

В отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело по ст. 425 УК о бездействии должностного лица, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Но руководитель может смягчить приговор, если возместит ущерб.

Только теперь охлаждение в камерах хранения починили. Сотрудники теперь экстренно перебирают всю капусту, удаляют с кочанов сгнившие части. То, что уцелело, пытаются продать.

— Мы максимально бросили все силы, чтобы ее спасти, перебрать и еще продлить ее срок хранения. На данный момент у нас около половины урожая сохранилось, и мы делаем все, чтобы пустить это в розницу и сохранить, — говорит начальник складов хранения и переработки плодоовощной продукции ОАО «Комбинат «Восток» Надежда Гуцева.

То, что спасти не удастся, пойдет опять же на корм скоту.

Белорусские чиновники постоянно хвалились стабилизационными фондами — они должны быть гарантом продовольственной безопасности Беларуси в части плодоовощной продукции. Премьер-министр Роман Головченко на совещании у Лукашенко в феврале говорил, что в стабфонды по стране в 2022 году было заложено более 144 тыс. тонн картофеля, овощей, яблок — на треть больше, чем годом ранее. Стабфонды «позволяют сохранить качество продукта», говорила замминистра сельского хозяйства Алла Ломакина.

Всю зиму при каждом подорожании овощей чиновники заявляли, что беспокоиться не о чем и дефицита не будет, внутреннему рынку ничего не грозит. Однако в начале апреля Госконтроль отрапортовал, что проверил 112 стабфондов и в 79% найдены нарушения, во многих продукция портится, тогда как в магазинах лежат дорогие импортные овощи. Ведомство потребовало принять меры и наказать чиновников. При этом на тот момент еще не было известно о сгнившей гомельской капусте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».