«Это катастрофа для российской армии в Крыму и Приазовье» 30.04.2023, 8:31

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Журналист рассказал, какие последствия ждут оккупантов после взрыва нефтебазы в Севастополе.

29 апреля, в Севастополе беспилотники сожгли крупное нефтехранилище ВС РФ. Оно было очень важным для оккупантов.

Об этом в своем блоге в Twitter написал известный журналист, обозреватель Иван Яковина.

«Уничтожение главного нефтехранилища ВС РФ в Крыму + не до конца восстановленный ж/д перегон на Керченском мосту - катастрофа для топливной логистики ВС РФ в Крыму и Приазовье. Армия осталась без резерва топлива, без маршрута его поставки и без места хранения. И ВСУ на горизонте», - отметил журналист.

Как писал сайт Charter97.org, украинские беспилотники подорвали нефтебазу в Севастополе.

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