«Это катастрофа для российской армии в Крыму и Приазовье»
- 30.04.2023, 8:31
- 2,398
Журналист рассказал, какие последствия ждут оккупантов после взрыва нефтебазы в Севастополе.
29 апреля, в Севастополе беспилотники сожгли крупное нефтехранилище ВС РФ. Оно было очень важным для оккупантов.
Об этом в своем блоге в Twitter написал известный журналист, обозреватель Иван Яковина.
«Уничтожение главного нефтехранилища ВС РФ в Крыму + не до конца восстановленный ж/д перегон на Керченском мосту - катастрофа для топливной логистики ВС РФ в Крыму и Приазовье. Армия осталась без резерва топлива, без маршрута его поставки и без места хранения. И ВСУ на горизонте», - отметил журналист.
Как писал сайт Charter97.org, украинские беспилотники подорвали нефтебазу в Севастополе.