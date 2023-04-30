Российские военные в Крыму массово пишут рапорты на отпуск 13 30.04.2023, 9:06

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На полуострове начался «горячий сезон».

После взрыва и масштабного пожара в Севастополе военнослужащие РФ ощущая начало так называемого «горячего курортного сезона» во временно оккупированном Крыму, начали писать рапорты на отпуск на территории континентальной России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В результате взрыва на нефтебазе по городу распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов.

В Генштабе ВСУ добавили, что нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты. В то же время, по имеющейся информации, в результате пожара на нефтебазе пострадавших нет.

Как писал сайт Charter97.org, украинские беспилотники подорвали нефтебазу в Севастополе.

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