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Украинский депутат рассказал, как взорвал два моста в Николаевской области

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  • 30.04.2023, 9:17
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Украинский депутат рассказал, как взорвал два моста в Николаевской области
Роман Костенко

Рашисты перебрасывали через них танки.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп Роман Костенко в эфире Radio NV рассказал, как взорвал в Николаевской области два моста по просьбе главы области Виталия Кима.

«Я сам возле Николаева взорвал два моста. Непосредственно меня об этом попросил тогда [глава Николаевской ВГА] Виталий Ким, который тоже не был командиром. … Мы видели, что идут танки. Он меня набирает, говорит: „Роман Васильевич, вы же сапер в прошлом?“ Я говорю: „Да“. Говорит: „Нужно влупить два моста“. Я говорю: „Хорошо, сейчас я сапер, а вообще народный депутат“», — рассказал Костенко.

По словам нардепа, он уничтожил эти мосты, потому что рашисты перебрасывали через них танки.

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