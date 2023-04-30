Какую цену приходится платить за показушные разносы чиновников 6 30.04.2023, 9:35

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Печальное эхо скандала с коровами.

Более 3500 телят погибло в хозяйствах Гомельской области за первые три месяца 2023 года, пишет «Салiдарнасць».

Такие данные озвучила прокуратура области, проверявшая местные хозяйства с октября 2022-го по апрель 2023-го. В ходе проверок в многих из них были выявлены факты ненадлежащего содержания и кормления скота.

В сюжете БТ, сделанном в одном из хозяйств Ветковского района, были показаны телята и коровы, стоящие едва ли не по колено в навозе. У некоторых были заметны кровоточащие раны на ногах.

Репортаж напомнил о скандале, случившемся в Шкловском районе в хозяйстве «Купаловское» в 2019-м, когда Лукашенко, не выбирая выражений, распекал присутствующих — от местного специалиста до профильного министра — за внешний вид коров.

Озвученные прокуратурой ужасные цифры — это реальная цена подобным политическим спектаклям, с которыми правитель гастролирует по всей стране третий десяток лет.

Вот и снова на этой неделе звучали требования обеспечить высокую культуру земледелия, подтянуть дисциплину и далее по списку.

К слову, было это в Ветке. Рядом с Лукашенко во время инспекции полей и на совещании был Леонид Заяц. Тот самый, который после речей про «обо**аных коров» лишился должности министра сельского хозяйства. И если кто забыл, или не знал, сегодня он вице-премьер.

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