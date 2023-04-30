«Никакой картошки!»

Белорусы рассказали, во сколько им обходятся дачи и приусадебные участки.

Дачный сезон уже в самом разгаре, но опытные любители зелени с грядок начали к нему готовиться еще зимой. Журналисты myfin.by узнали у жителей Бобруйска, сколько в этом году они уже вложили в свои приусадебные участки. И посмотрели, как изменились цены на дачные товары в течение года.

Ольга, 61 год: «Езжу на дачу для здоровья»

Дача у женщины находится в 9 км от Бобруйска, возле деревни Бабино, в кооперативе «Педагог». В участок пришлось вложить много сил, времени и денег – семья нашей собеседницы в свое время и пни корчевала, и плодородную почву на грядки завозила, и дом самостоятельно строила.

– Сейчас я уже на пенсии, но продолжаю работать и при этом каждый год езжу на дачу. Не столько ради выгоды, сколько для здоровья – свежий воздух, своя банька, рядом лес. Ну и работа на грядках делает меня здоровее, это лучше любого фитнеса, – признается женщина.

В этом году Ольга уже подготовилась к дачному сезону – завезла на участок навоз, за который отдала 300 рублей, на 30 рублей купила семена, еще 20 рублей отдала за септики.

– Инвентарь у меня весь необходимый есть – за 28 лет, что езжу на дачу, обзавелась всем необходимым. Так что никаких тяпок и лопат в этом году не покупаю. Попозже планирую приобрести гуматы – удобрения для роста растений, а также средства для борьбы с фитофторой. К осени понадобятся минеральные удобрения.

Уже сейчас могу сказать, что все подорожало, поэтому покупки обойдутся мне примерно в 100 рублей.

С учетом транспортных расходов, которые составляют 1,3 рубля за поездку на дачу в одну сторону, платы за воду и электричество Ольга рассчитывает потратить в этом году порядка 700-800 рублей.

Валентина Юрьевна, 74 года: «Добавляю золу из печки и яичную скорлупу»

Бобруйчанка живет в частном доме, который находится в черте города. Но из-за того, что практически каждый год ее участок подтапливают грунтовые воды, в огород особо не вкладывается.

– «Химию» я не использую – земля у нас жирная, вязкая. Иногда добавляют золу из печки и яичную скорлупу. Этого хватает, чтобы получить неплохой урожай чеснока, лука, зелени. Специально для внука высаживаю немного гороха, и на этом все.

В этом году, по словам Валентины Юрьевны, ее траты на огород составили 10 рублей. За эти деньги женщина приобрела семена кинзы, руколы, базилика и сельдерея.

Галина Алексеевна, 64 года: «Если бы дачу предложили, даже бесплатно не согласилась бы»

Женщина торгует на микрорынке прошлогодним луком и чесноком с собственного огорода. Говорит, что в традиционном понимании ее участок трудно назвать дачей, – дом остался в наследство от родителей, и на земле женщина работает каждый год не столько ради выгоды, сколько по привычке.

– Раньше семья была большая, поэтому овощи, фрукты, зелень – все выращивали сами. Сейчас дети разъехались, но я по-прежнему выращиваю все для себя, остатки идут на продажу.

В этом году Галина Алексеевна уже отдала 100 рублей за коня, чтобы перепахать участок, осенью выложит за эту услугу еще столько же. На семена женщина не тратится – говорит, что весь посадочный материал заготавливает самостоятельно. Удобрения тоже не покупает, вносит навоз, который остался (раньше семья держала много домашней живности). Существенная статья расходов – билеты на проезд, так как участок находится в 30 км от города.

– Чтобы на дороге сэкономить, я стараюсь приезжать как минимум на неделю. Но все равно с учетом скидок для пенсионеров на пригородные поезда расходы на дорогу составляют не менее 20 рублей в месяц.

Торговля зеленью, фруктами и овощами на рынке, по словам Галины Алексеевны, прибыли не приносит, денег хватает только на то, чтобы окупить затраты на содержание дома и приусадебного участка.

– Если бы мне сейчас предложили дачу, пусть даже бесплатно, никогда бы не согласилась. А дом в деревне – это память о родителях, я здесь не столько работаю, сколько отдыхаю.

Ольга Федотовна (67 лет) и Валерий Сергеевич (73 года): «Никогда не считали, выгодно ли иметь дачу»

Супруги пришли в специализированный магазин, чтобы выбрать лук-севок. Говорят, в этом году на семена и удобрения уже отдали около 150 рублей. Впереди – траты на пленку и спанбонд для теплицы (около 40 рублей).

– Весь инвентарь для огорода у нас есть, даже электроплуг в свое время приобрели, навоз покупаем раз в три года, он обходится примерно в 60 рублей, скважина на воду своя. Разве что за электроэнергию выходит примерно 80-100 рублей за сезон, – перечисляет текущие траты Ольга Федотовна.

В этом году по состоянию здоровья Валерий Сергеевич не смог обновить водительские права, поэтому его супруга пошла учиться в автошколу и к лету рассчитывает сесть за руль. Пока же на дачу супруги добираются автобусом, иногда на машине их подвозят и забирают дети.

– Мы никогда не считали, выгодно ли иметь свой участок. Могу сказать, что из фруктов и овощей ничего не покупаем, все свое. Да, это огромный труд, но на даче мы себя чувствуем намного лучше, чем в городе, – признаются супруги.

Галина, 51 год: «"Дежурим" на участке с мамой»

Женщина является сторонницей передовых технологий и говорит, что выступает «за минимальные трудозатраты при максимальной эффективности». Вот и на рынок она пришла за тем, чтобы купить опрыскиватель, позволяющий, по ее словам, не бегать по грядкам, а дотягиваться до каждого растения с помощью телескопической «удочки». Покупка опрыскивателя обошлась женщине в 42 рубля.

– В этом году я приобрела и установила на участке систему капельного полива, отдав за всю конструкцию около 40 рублей. Химикатами не пользуюсь, разве что за 14 рублей купила регулятор роста растений. Плюс 15 рублей ушло на семена, – перечисляет женщина.

Для подкормки она использует гранулированный куриный помет и биогумус на конском навозе. Говорит, экологичные удобрения обходятся ей примерно в 15 рублей. Мульчей, которая защищает грядки от сорняка, с Галиной бесплатно поделились соседи по участку.

– Дача у нас в Вишневке, недалеко от города, но на дорогу в оба конца автобусом все равно уходит около 5 рублей. Поэтому «дежурим» на участке с мамой, которой 76 лет, по очереди, приезжаем сразу примерно на неделю.

Свои фрукты и овощи, немного зелени и цветы – далеко не все, что привлекает женщину на даче. Для себя она придумала такое определение, как «дача-йога» на свежем воздухе, что помогает и ей, и маме всегда быть в тонусе.

– Несколько дней работы на огороде – и сразу минус два-три килограмма веса теряешь. Плюс отличное настроение обеспечено, – делится лайфхаком Галина.

Олег, 58 лет: «Чтобы летом внукам было раздолье»

Два года назад мужчина решил перебраться из квартиры в частный дом, который купил в черте города. Но поставил супруге условие – никаких грядок. Вместо них засеял участок травой, чтобы летом внукам было раздолье.

– Работа на земле себя не окупает, если у тебя небольшой приусадебный участок. Так что все, что у нас растет на огороде, – это трава, плодовые кусты и деревья. Жене так и говорю: хочешь покопаться на грядках в свое удовольствие – пожалуйста. Но это без меня.

На рынок Олег приехал для того, чтобы присмотреть себе новые саженцы жимолости и голубики, которые неприхотливы в уходе и дают неплохой урожай.

– Думаю, что в 30 рублей уложусь, – говорит мужчина, добавляя, что на этом его «дачные» расходы заканчиваются. – И никакой картошки, сто лет она мне не нужна на огороде! Сегодня все можно купить в магазине с доставкой на дом.

Как за год изменились цены на товары для дачи

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