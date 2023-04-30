Плюшевая измена 5 Telegram-канал «СерпомПо»

30.04.2023, 9:51

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Зачем Медведев обратился к Маску.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пожаловался Илону Маску, что Твиттер ограничил его грубую запись про Польшу.

Здесь встают вот какие вопросы. Почему Дмитрий Медведев пишет сообщения в американском, вражеском Твиттере, а не в импортозамещающих сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках»? Нет ли здесь измены?

Кроме того, почему Дмитрий Анатольевич обращается к Илону Маску, который, как известно, помогает вооруженным силам Украины воевать против спецоперации Путина? Обращение к Маску есть попытка вступить в контакт с врагом. Это измена.

Наконец. Мы что-то не поняли. Где заявление российского МИДа об ограничении Твиттером медведевского хамства? Что-нибудь про «хваленую свободу слова на Западе»? Да, сегодня воскресенье. И что? Опять бурно праздновали в пятницу конец недели и руки сильно трясутся, не могут написать пресс-релиз? Рассол и прохладная ванна – не нам вас учить.

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