Журналисты нашли белоруску, которая добирается на работу бегом 2 30.04.2023, 10:31

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Фото: onliner.by

Каждый день она встает в 05:30.

Есть куча способов с комфортом добраться на работу, но минчанка Тоня Татаренок не ищет легких путей. Она каждое утро встает в 05:30, обувает кроссовки — и вперед, пять километров туда и пять обратно после рабочей смены. Получается отличная тренировка для спортсменки-любительницы, которая мечтает пробежать марафон. Вы спросите: а как же душ? Не переживайте, у Тони все под контролем. В один из дней мы тоже встали рано и по-ленивому пытались догнать девушку на машине, рассказывают журналисты «Онлайнера».

Встать пораньше и побежать? А почему бы и нет

Думаем, среди наших читателей достаточно людей, которые выбираются из дома в пять-шесть утра. Но когда привычки вставать рано ежедневно нет, это, признаться, тяжеловато. И по утрам все еще холодно, наши мамы точно сказали бы: «Не май месяц!»

Тоню это, судя по всему, не смущает. Она встречает нас у подъезда в коротких шортиках с голыми ногами. Начинает день с небольшой разминки.

Верите, что эта стройная девушка работает поваром в кафе? И мы удивились. Каждый день ей приходится иметь дело с едой в больших количествах, которую так или иначе нужно пробовать. Подозреваем, что именно благодаря тренировкам фигура на такой специфичной работе не страдает.

Кстати, бегать минчанка начала только после 30 лет (сейчас ей 38). В школе любила физкультуру, в юности много каталась на велике, а потом внезапно переключилась на бег. Говорит, хотела «немного похудеть к морю», поэтому начала выбираться на скромные пробежки — по 2—3 километра.

— Похудела и забросила это дело, несколько лет не бегала. Но в 33 года решила снова вернуться к тренировкам. Что меня подтолкнуло? Я в тот момент поняла, что больше не хочу пить алкоголь. Не то чтобы это было проблемой, мне просто надоел такой отдых. Появилась куча энергии, надо было ее как-то расходовать. Сначала я пробегала все те же 2—3 километра — это совсем немного. Когда преодолела первые 5 километров, это для меня было прям вау! И постепенно бег вошел в привычку. В какой-то момент я поняла, что бегаю уже каждый день.

Фото: onliner.by

Тоня отводила ребенка в школу к метро и шла бегать по красивой территории вдоль канала. Потом возвращалась домой и собиралась на работу, которая начиналась тогда в десять утра.

— А однажды я подумала: зачем мне ехать, если можно бежать? И все, с тех пор я очень редко пользуюсь транспортом. Это здорово экономит время: мне бежать минут 30, а ехать по пробкам, особенно в пургу, бывает дольше. Даже когда рабочая смена стала начинаться в семь утра, для меня это не было проблемой. Главное — ложиться вечером часов в десять, тогда встаю легко. Зимой по утрам на улице, конечно, темно. Сейчас бежать гораздо приятнее: солнце светит, птицы поют.

Маршрут у Тони примерно 5 километров — от улицы Народной побежим по Партизанскому проспекту в район вокзала. Ну как побежим — в кроссовках только Тоня, мы поедем следом на авто, как самые настоящие лентяи.

Договариваемся встретиться в промежуточной точке для небольшой фотосессии — через километр-полтора. И хоть трафик на улице еще слабый, у нас случилась заминка. Пропустили поворот, постояли на светофоре — и не успели за Тоней.

Снова созвон — и тут мы уже впереди. Паркуемся в одном из старых дворов на Партизанском проспекте и спешим встречать Тоню. Глаза цепляются за контрасты: вот на скамейке сидит парочка подшофе — у них утро проходит по-своему бодро. А вот навстречу нам бежит девушка, которая с утра не выпила даже чашку кофе, но улыбается так широко, будто это лучший день в ее жизни.

Бегает Тоня практически каждый день. Исключения делает очень редко — в буквальном смысле заставляет себя пересесть на транспорт, чтобы тело отдохнуло. А в некоторые дни, наоборот, загружает себя по полной: к стандартным 10 километрам добавляет индивидуальную тренировку на стадионе. Тогда дистанция за день получается около 20—25 километров.

Зачем это все? Не попробуешь — не узнаешь

У белоруски есть цель — поучаствовать в марафоне, то есть преодолеть 42 километра без перерыва. Пока максимум, который она пробегала, — это 33 километра. А в глобальном смысле бег Тоне нужен для хорошего самочувствия и настроения. Как и многие спортсмены-любители, она «подсела» на дофамин, который получаешь после тренировки. Чтобы это понять, нужно попробовать, словами не объяснишь.

— Мне кажется, бег — это зависимость. Когда не побегаю день, это как будто не я, начинаю грустить. Думаю: эй, Тоня, где твое настроение? Меня даже дети могут отправить на тренировку: «Иди-ка ты, мама, лучше побегай», — смеется белоруска. — Еще во время бега в голову часто приходят новые идеи, я думаю о дальнейших поездках, планах. И просто наблюдаю за происходящим вокруг. Для меня это отдых.

В декабре Тоня первый раз за 10 лет заболела и целую неделю не тренировалась — это для нее удивительная история. Обычно она отдыхает дня три в месяц. И таких выносливых белорусов, которые бегают чуть ли не каждый день, очень много, уверяет Тоня. Она состоит в различных сообществах, и там постоянно какой-то движ, челленджи, рекорды. Скучно точно не бывает.

Мы продолжаем ехать за ней на авто и наблюдаем, что на светофорах девушка чуть притормаживает, но не останавливается — делает несколько кругов по тротуару. Позже она объяснит, что просто не любит сбавлять темп.

Как вы уже заметили, бежит минчанка налегке — в небольшой спортивной сумочке только телефон и деньги. Рабочую униформу ей выдают в кафе, поэтому носить с собой сумку с офисной одеждой не нужно.

На работе как будто все сделано для бегунов: есть душ, гель, полотенце, то есть перед сменой можно освежиться. Но даже если бы душевой комнаты не было и одежду приходилось таскать собой, Тоня уверена, что нашла бы выход. В конце концов, есть спортивные рюкзаки, которые застегиваются спереди, — с ними можно с комфортом бегать. И влажные салфетки никто не отменял — при желании можно привести себя в порядок.

— Коллег удивляет то, как вы добираетесь на работу?

— Да, причем это уже не первая работа, на которую я бегаю. Сначала удивляются, потом привыкают. Двое коллег, посмотрев на меня, тоже начали заниматься бегом, хотя оба говорили: «Нет, это не мое». Один теперь ездит на велосипеде, еще несколько пошли в бассейн. Шутят, что я пришла и нарушила традиции: раньше люди отдыхали по-другому, с алкоголем. А вообще, среди моих знакомых уже человек 15 увлеклись бегом.

Бегает Тоня обычно в шортах и легкой кофте. Зимой добавляет утепленные легинсы и гольф с ветровкой. Уверяет, что даже в минусовую температуру ей не холодно — просто нужно чуть сильнее прикрыть лицо от ветра бафом.

Кроссовки у девушки специальные — беговые (в последнее время Тоня подсела на Nike). Покупает в год по несколько пар, как и советуют тренеры. Считается, что со временем кроссовки изнашиваются и не дают нужную амортизацию, поэтому их нужно регулярно обновлять.

Фото: onliner.by

Из спортивных штучек Тоня также очень любит свои умные часы Polar. Купила их два года назад, модель распространенная и довольно бюджетная. С помощью таких часов удобно отслеживать километраж, темп бега и так далее. Тут такое дело: когда бегаешь каждый день по много километров, хочется делиться своими результатами в соцсетях (хотя приложения в телефоне тоже отлично справляются с фиксацией достижений).

Что еще нужно для бега, кроме желания?

По словам героини, важно избавиться от стыда, особенно когда маршрут пролегает по городу.

— Когда люди начинают бегать, они иногда смущаются из-за того, что на них смотрят. Кажется, что про тебя думают: «Вот ненормальная какая-то побежала». У меня поначалу тоже были такие ощущения. А теперь я вообще на прохожих не обращаю внимания. Смотрят? Пускай смотрят! Я бегу, а они стоят. Если кто-то и говорит что-то, то чаще дети или пожилые люди, а машины давно сигналить перестали.

— Вас не смущает, что вы бегаете в городе? Дорога, выбросы?

— Утром машин как-то немного, а вечером… Не знаю. Не смущает это меня!

Фото: onliner.by

Полчаса пролетели незаметно — и вот девушка уже почти на работе. Часы фиксируют, что она пробежала 4,8 километра, еще 200 метров идем пешком до крыльца. Пока общаемся, мимо проходит руководительница Тони — она не удивляется: видимо, привыкла видеть повара чуть запыхавшейся после пробежки.

— Чувствуете себя хоть немного уставшей?

— Нет, абсолютно. Когда приезжаю на транспорте, устаю больше. А сейчас настроение отличное, на рабочий день настроена, буду бегать-прыгать по кухне, — хохочет Тоня.

— А есть сильно хочется? Вы же не завтракали, наверное…

— Ой, да! Перед пробежкой ничего не ем, только воду пью. Все знают, что я прихожу на работу голодная. Могу хлебом с маслом перекусить, потом уже кашу какую-нибудь ем. В обед — суп, ну и дальше в течение дня ем, как все. Калории не считаю, наверное, их набирается много. Муж иногда шутит, что меня легче одеть, чем прокормить. Кстати, я же недавно установила себе аскезу — месяц не есть сладкое. Посмотрим, что у меня получится.

— Бывает такое, что бегать вообще не хочется? Совсем.

— Очень редко, но бывает. Вот недавно было: тренер сказал пробежать по 12 километров в субботу и воскресенье, так как мы готовимся к марафону. Но у меня не было настроения, я постоянно посматривала на часы: километр, два, три… Очень долго они тянулись. Но в конце я, конечно, была довольная! Бывает наоборот: хочется бегать так, что просто сил нет! Две недели назад шел ливень и никак прекращался. Я взяла мусорный пакет, сделала в нем отверстия и пошла на улицу. Пробежала 4 километра в мусорном пакете, — признается белоруска.

— Если хочется бегать, но лень, что делать?

— В таком случае начинать бегать лучше не утром, а вечером: с утра точно будет лень вставать. Что еще? Обуть кроссовки и просто бежать. Пробежался — устал — прошелся. Нет ничего проще, было бы желание, — говорит Тоня и, довольная, уходит на работу.

И мы не имеем права ее задерживать, ведь впереди у минчанки целая рабочая смена, а потом пробежка обратно домой. Все ради хорошего настроения.

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