Великобритания хочет закупить для ВСУ ракеты большой дальности
- 30.04.2023, 10:37
Лондон готовит новый военный пакет помощи для Украины.
Украина может получить очередной пакет военной помощи от Великобритании. Лондон планирует закупить оружие большой дальности для ВСУ. В рамках фонда поддержки Украины украинская армия может получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства противовоздушной обороны и оборудование для преодоления минных полей. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства обороны Великобритании.
Для обеспечения мобильности Минобороны уже объявило закупки по таким позициям:
средства прорыва минных полей – минные катки и минные тралы на всю ширину и ширину гусеницы для основных боевых танков – Т-72, Leopard 1, Leopard 2 и бронированные машины разминирования;
бронетранспортеры-мостоукладчики и пусковые установки любых размеров;
среднебалочные мосты: от 9 м до 31 м с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) – 70 (T);
мостовые пусковые установки материально-технической поддержки и многоразовые мосты: от 40 до 80 м, с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) – 70 (T);
транспортеры тяжелой техники, способные перевозить главные боевые танки.
Британия планирует закупить ракеты или реактивные снаряды с дальностью 100-300 км с наземным, морским или воздушным запуском полезной нагрузкой – 20-490 кг. На сайте опубликованные следующие требования:
низкая вероятность перехвата (LPI)4;
включает в себя возможность планирования миссии;
гарантированная навигация (с усиленными возможностями GPS);
способность преодоления ПВО для повышения вероятности успешного удара.
Для укрепления украинской ПВО планируются закупки:
сенсоров для обнаружения и отслеживания низколетящих крылатых ракет (
ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет. Датчик может использовать радар, электрооптический, инфракрасный и т.д.;
ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет;
экспедиционные заграждения для защиты объектов критической инфраструктуры – военные габионы (разборные сетчатые контейнеры) любого размера.
Также Великобритания планирует провести закупки для модернизации и сопровождения существующих украинских платформ и для производства артиллерийских или танковых боеприпасов.