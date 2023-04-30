Великобритания хочет закупить для ВСУ ракеты большой дальности 30.04.2023, 10:37

Лондон готовит новый военный пакет помощи для Украины.

Украина может получить очередной пакет военной помощи от Великобритании. Лондон планирует закупить оружие большой дальности для ВСУ. В рамках фонда поддержки Украины украинская армия может получить дальнобойные ракеты с дальностью от 100 до 300 км, средства противовоздушной обороны и оборудование для преодоления минных полей. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства обороны Великобритании.

Для обеспечения мобильности Минобороны уже объявило закупки по таким позициям:

средства прорыва минных полей – минные катки и минные тралы на всю ширину и ширину гусеницы для основных боевых танков – Т-72, Leopard 1, Leopard 2 и бронированные машины разминирования;

бронетранспортеры-мостоукладчики и пусковые установки любых размеров;

среднебалочные мосты: от 9 м до 31 м с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) – 70 (T);

мостовые пусковые установки материально-технической поддержки и многоразовые мосты: от 40 до 80 м, с минимальной военной грузоподъемностью (MLC) – 70 (T);

транспортеры тяжелой техники, способные перевозить главные боевые танки.

Британия планирует закупить ракеты или реактивные снаряды с дальностью 100-300 км с наземным, морским или воздушным запуском полезной нагрузкой – 20-490 кг. На сайте опубликованные следующие требования:

низкая вероятность перехвата (LPI)4;

включает в себя возможность планирования миссии;

гарантированная навигация (с усиленными возможностями GPS);

способность преодоления ПВО для повышения вероятности успешного удара.

Для укрепления украинской ПВО планируются закупки:

сенсоров для обнаружения и отслеживания низколетящих крылатых ракет (

ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет. Датчик может использовать радар, электрооптический, инфракрасный и т.д.;

ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет;

экспедиционные заграждения для защиты объектов критической инфраструктуры – военные габионы (разборные сетчатые контейнеры) любого размера.

Также Великобритания планирует провести закупки для модернизации и сопровождения существующих украинских платформ и для производства артиллерийских или танковых боеприпасов.

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