С территории Беларуси взлетают «шахеды», атакующие украинские города
- 30.04.2023, 10:44
РФ использует территорию нашей страны для пусков дронов-камикадзе.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас с территории Беларуси ракетных обстрелов Украины не происходит
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эспрессо».
«Сейчас обстрелов пограничных общин с территории Беларуси мы не фиксируем. Украину обстреливали с территории Беларуси в начале полномасштабного вторжения. Беларусь активно поддерживает Россию, поэтому предоставила свою территорию для обстрелов Украины.
Сегодня периодически могут фиксироваться пуски «шахедов» из Беларуси. Однако ракетных обстрелов». Украины с территории Беларуси не происходит», - рассказал Демченко.