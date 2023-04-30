С территории Беларуси взлетают «шахеды», атакующие украинские города 30.04.2023, 10:44

РФ использует территорию нашей страны для пусков дронов-камикадзе.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас с территории Беларуси ракетных обстрелов Украины не происходит

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Сейчас обстрелов пограничных общин с территории Беларуси мы не фиксируем. Украину обстреливали с территории Беларуси в начале полномасштабного вторжения. Беларусь активно поддерживает Россию, поэтому предоставила свою территорию для обстрелов Украины.

Сегодня периодически могут фиксироваться пуски «шахедов» из Беларуси. Однако ракетных обстрелов». Украины с территории Беларуси не происходит», - рассказал Демченко.

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