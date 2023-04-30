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Россия на крючке

  • Герман Обухов
  • 30.04.2023, 10:48
Россия на крючке

Бумеранг войны, запущенный Москвой, прилетит ей обратно.

Почти каждый опытный любитель рыбной ловли знает, что если на крючок попалась щука, то не надо пытаться ее вытащить из воды резкими движениями и быстро. Она может сорваться с крючка и уплыть. Ее следует измотать в воде и когда она обессилит, вытаскивать на берег. Щука – хищник, коварный и сильный, который не даст себя легко поймать.

Также действует и украинская армия, следуя советам командования НАТО, по отношению к российской армии. Разгромить российскую группировку в Украине быстро получится только в одном случае - если задействовать всю мощь армии НАТО. Поэтому армию России следует измотать и максимально обескровить, уничтожая боеприпасы и топливо вместе с центрами логистики. Совершенно очевидно, что в предстоящем контрнаступлении ВСУ будет разрывать сухопутный коридор армии РФ вдоль Азовского моря и наносить невосполнимые повреждения Крымскому мосту. После этого можно освобождать Крым и всю восточную Украину с Донбассом.

Что еще изматывает Россию и тащит ее в пропасть? Несомненно санкции стран Запада. К ним присоединились Япония и Южная Корея. Страны Западной Европы и Северной Америки готовы полностью отказаться от экспорта в Россию уже в этом году. Исключение составят лекарства и продовольствие. Если дело дойдет до полного запрета на импорт из России, тогда жернова, перемалывающие российскую экономику, закрутятся с удвоенной скоростью. Доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года упали на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В прошлом месяце они составили $18 млрд, тогда как в январе 2022 года почти $30 млрд, сообщает Reuters. Санкции Запада достигли своей цели по сокращению доходов Москвы от экспорта нефти и газа. В среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям потери в доходах России от продажи нефти и газа будут еще более значительными.

В декабре 2022 года ЕС и страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония), а также Австралия установили потолок цен на российскую нефть на уровне $60. С февраля ограничены цены на нефтепродукты. Кроме того, Евросоюз ввел лимит цен на российский газ в размере порядка $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Санкции за войну в Украине и ограничения на банковские расчеты с внешним миром обвалили поставки товаров в Россию из развитых стран. По итогам 2022 года импорт из государств, признанных российскими властями недружественными, рухнул наполовину – до $80 млрд. Импорт из Великобритании, США и Канады сократился на 85%, то есть эти страны практически прекратили экспорт в Россию. Вдвое сократился поток товаров из Евросоюза, который до войны был основным торговым партнером и технологическим донором для российской экономики. Согласно данным за четвертый квартал, Япония сократила поставки на 40%. Санкционная удавка продолжит свою работу и в мае ЕС готовит 11-ый пакет санкций против России. Также в мае свои новые пакеты обнародуют США, Великобритания, Канада и Япония. Поэтому можно согласиться с западными оценками о том, что у России хватит денег не более, чем на год войны.

Это не означает, что война продлится еще год, так как военный фактор на поле боя в данной ситуации играет главенствующую роль. Те силы, которые сегодня уже собраны в Украине или в Польше на границе с Украиной, внушают доверия. Там не менее двух с лишним тысяч единиц современной западной бронетехники и систем залпового огня. Не исключено, что к лету получится сформировать эскадрилью истребителей из вполне боеспособных МИГов, переданных Украине западными партнерами. Как только Марс взойдет на небосклоне, все это обрушится на орков, заскучавших по «теплому приему» в Украине. Жители Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и Донецка «ждут - не дождутся» когда по их улицам пойдут танки с украинскими флагами. Все это случится этим летом. Бумеранг войны, запущенный Москвой, прилетит ей обратно.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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