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66-летнюю политзаключенную Елену Гнаук осудили на еще один год колонии

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  • 30.04.2023, 10:53
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66-летнюю политзаключенную Елену Гнаук осудили на еще один год колонии

Суд состоялся без ее участия.

Политзаключенной Елене Гнаук добавили год колонии за «злостное неповиновение требованиям администрации колонии». Суд состоялся без ее участия: политзаключенную удалили еще на первом заседании. Общий срок наказания увеличился до 4 лет 6 месяцев, передает «Белсат».

Рассмотрение дела, возбужденного по 411-й статье Уголовного кодекса, началось 11 апреля, и 28-го озвучено решение: лишение свободы в совокупности приговоров путем частичного сложения не отбытой части основного наказания и полного присоединения не отбытой части дополнительного наказания на срок 2 года 11 месяцев.

Фактически Елене Гнаук добавили год колонии.

2 мая Елену этапируют из Гомельской женской колонии в СИЗО №3 Гомеля, где она будет ждать апелляции.

В прошлом году в июне Гнаук назначили 3,5 года заключения и 3200 рублей штрафа по обвинению в так называемой дискредитации Беларуси и клевете на Лукашенко.

С момента приезда в гомельскую колонию в августе прошлого года Елена Гнаук начала бороться за свои права, что не понравилось администрации. В отношении женщины стали применять различные наказания. Политзаключенная лишена почти всех передач, звонков и свиданий, ее часто помещают в помещение камерного типа.

В прошлом году в октябре Министерство внутренних дел включило Гнаук в «экстремистский» список.

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