66-летнюю политзаключенную Елену Гнаук осудили на еще один год колонии 5 30.04.2023, 10:53

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Суд состоялся без ее участия.

Политзаключенной Елене Гнаук добавили год колонии за «злостное неповиновение требованиям администрации колонии». Суд состоялся без ее участия: политзаключенную удалили еще на первом заседании. Общий срок наказания увеличился до 4 лет 6 месяцев, передает «Белсат».

Рассмотрение дела, возбужденного по 411-й статье Уголовного кодекса, началось 11 апреля, и 28-го озвучено решение: лишение свободы в совокупности приговоров путем частичного сложения не отбытой части основного наказания и полного присоединения не отбытой части дополнительного наказания на срок 2 года 11 месяцев.

Фактически Елене Гнаук добавили год колонии.

2 мая Елену этапируют из Гомельской женской колонии в СИЗО №3 Гомеля, где она будет ждать апелляции.

В прошлом году в июне Гнаук назначили 3,5 года заключения и 3200 рублей штрафа по обвинению в так называемой дискредитации Беларуси и клевете на Лукашенко.

С момента приезда в гомельскую колонию в августе прошлого года Елена Гнаук начала бороться за свои права, что не понравилось администрации. В отношении женщины стали применять различные наказания. Политзаключенная лишена почти всех передач, звонков и свиданий, ее часто помещают в помещение камерного типа.

В прошлом году в октябре Министерство внутренних дел включило Гнаук в «экстремистский» список.

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