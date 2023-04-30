«Лукашенко устроил истерику» 15 30.04.2023, 11:14

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Небольшой штрих к портрету белорусского преступника номер один.

В свое время диктатору представили программу обучения в первых классах, пишет Telegram-канал «Беларуская выведка»:

— Лукашенко устроил истерику из-за равного количества уроков языка и мовы в первых классах школ. Объявив беларускую мову «иностранной», он буквально в истерике стал отчитывать сотрудников АП и обвинять их в национализме. Кричал, что ребенок не в состоянии с первого класса изучать «новый иностранный» язык и что таким образом «мы покалечим детей». Затем он перешел на тему того, что мова - инструмент националистов, которых он якобы выжигал в стране десятилетиями, а мол «свядомыя» только что хотели взять реванш. В итоге - «никакой мовы, чтоб и духу не было…»

Итог: в первых классах школ Беларуси Родную Мову изучают всего ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ. Хотя русский язык и русская литература в расписании присутствуют ежедневно.

Именно гражданин Лукашенко несет полную личную ответственность в Беларуси по притеснению государственного языка и планомерному уничтожению души беларуского народа - родной беларуской мовы. Причина одна - он никогда не считал себя белорусом, язык и культура нашего народа являются чуждыми для него категориями. Неоднократно в личных разговорах в своем окружении или с гостями из Украины или России он подчеркивал: «я даже не белорус…» …

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