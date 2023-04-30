Какие курсы валют установили обменники на выходные
- 30.04.2023, 11:23
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Доллар за нынешнюю неделю подешевел.
Доллар за нынешнюю неделю на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевел. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов курс продажи банками доллара — 2,898 рубля, а евро — 3,175 рубля.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,925 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — 2,898 рубля («Белгазпромбанк», «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк»), отмечает «Зеркало».
В разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк» — 2,882 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,225 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — в «Банк Решение», «Статусбанк» (3,175 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «Паритетбанк» — 3,157 рубля.
Российский рубль банки принимают по 2,7 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,6995 рубля).
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,8 рубля за 100 российских рублей («БСБ Банк», «Статусбанк»), а самый низкий — 3,638 рубля («РРБ-Банк»).