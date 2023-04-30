Меркель заявила, что «пыталась остановить Путина» 28 30.04.2023, 11:27

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Фото: AFP

Экс-канцлер Германии заговорила о переговорах.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что якобы пыталась остановить вторжение России в Украину в 2022 году и призвала готовиться к переговорам.

В интервью немецкому изданию ZEIT Меркель сказала, что пыталась предотвратить полномасштабную войну России и Украины с помощью дипломатических инструментов, которые были в ее распоряжении. Однако политик не стала уточнять, что именно она делала.

«Я пыталась с помощью того, что было в моем распоряжении, предотвратить эту ситуацию. То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно. Дипломатия – это необходимость», – сказала бывший канцлер.

На вопрос о вероятных сценариях завершения войны РФ против Украины Меркель отметила, что не хочет это комментировать. В то же время немецкий политик сделала акцент на дипломатию, мол, нужно думать о будущем сценарии, при котором могут состояться переговоры.

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