Меркель заявила, что «пыталась остановить Путина»28
- 30.04.2023, 11:27
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Экс-канцлер Германии заговорила о переговорах.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что якобы пыталась остановить вторжение России в Украину в 2022 году и призвала готовиться к переговорам.
В интервью немецкому изданию ZEIT Меркель сказала, что пыталась предотвратить полномасштабную войну России и Украины с помощью дипломатических инструментов, которые были в ее распоряжении. Однако политик не стала уточнять, что именно она делала.
«Я пыталась с помощью того, что было в моем распоряжении, предотвратить эту ситуацию. То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно. Дипломатия – это необходимость», – сказала бывший канцлер.
На вопрос о вероятных сценариях завершения войны РФ против Украины Меркель отметила, что не хочет это комментировать. В то же время немецкий политик сделала акцент на дипломатию, мол, нужно думать о будущем сценарии, при котором могут состояться переговоры.