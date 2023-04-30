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Старина Джо дает мастер-класс

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 30.04.2023, 11:42
  • 4,056
Старина Джо дает мастер-класс
Джо Байден
Фото: Getty Images

Почему Путин до сих пор не освободил Софию Сапегу из белорусской тюрьмы.

Джо Байден встретился с семьей схваченного властями нашей страны журналиста Эвана Гершковича. До этого американский президент разговаривал с семьей Эвана по телефону. По итогам встречи Байден сказал: «Мы каждый день работаем, чтобы обеспечить его освобождение. Ищем возможности и инструменты для его возвращения домой. Мы сохраняем надежду».

Вывод – американский президент лично вовлечен в процесс освобождения взятого в заложники американского гражданина.

Переносимся в Россию.

Диктатор Лукашенко в мае 2021 года захватил гражданку России Софию Сапегу. Почти два года она находится в его руках. Великий Пу встречался с семьей российской гражданки? Разговаривал по телефону с ее родными? Выступал с заявлением, что он делает все возможное, чтобы ее освободить? Учитывая, что для этого достаточно одного жесткого разговора с Лукашенко.

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