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Белорусских дзюдоистов проверят на пропаганду войны

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  • 30.04.2023, 11:52
  • 1,978
Белорусских дзюдоистов проверят на пропаганду войны

Для этого будет задействована специальная компания.

Дзюдоисты из Беларуси и России смогут участвовать в соревнованиях Международной федерации дзюдо (IJF) в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Такое решение 29 апреля принял Исполнительный комитет IJF.

Организация привлечет независимую, авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая контент в социальных сетях, с конкретной ссылкой на возможную военную пропаганду. Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые прошли допуск в ходе этого процесса проверки, будут иметь право и будут рассматриваться для участия в соревнованиях Исполнительным комитетом IJF.

Таким образом, спортсмены из Беларуси и России, которые не поддерживают агрессию России против Украины, смогут принять участие в чемпионате мира в Дохе в мае 2023 года. Это соревнование является квалификационным для участия в Парижской олимпиаде.

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