Белорусских дзюдоистов проверят на пропаганду войны

Белорусских дзюдоистов проверят на пропаганду войны5
- 30.04.2023, 11:52
- 1,978
Для этого будет задействована специальная компания.
Дзюдоисты из Беларуси и России смогут участвовать в соревнованиях Международной федерации дзюдо (IJF) в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Такое решение 29 апреля принял Исполнительный комитет IJF.
Организация привлечет независимую, авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая контент в социальных сетях, с конкретной ссылкой на возможную военную пропаганду. Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые прошли допуск в ходе этого процесса проверки, будут иметь право и будут рассматриваться для участия в соревнованиях Исполнительным комитетом IJF.
Таким образом, спортсмены из Беларуси и России, которые не поддерживают агрессию России против Украины, смогут принять участие в чемпионате мира в Дохе в мае 2023 года. Это соревнование является квалификационным для участия в Парижской олимпиаде.