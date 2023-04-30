Чиновники перестали бояться Лукашенко 4 30.04.2023, 12:10

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Диктатор просто не знает, что с ними делать.

Несмотря на попытку разноса местной вертикали, что в Гродно, что в Ветке, «штаны остались сухими» у большинства присутствовавших. Как и должности. Все настолько плохо, что сам синепалый синегуб пришел к удивительному выводу - быть уволенным с любой должности воспринимается как благо. А любые наезды со стороны начальства воспринимаются как пустой звук, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В качестве способа решения проблемы - тюрьма и дальнейшее закрепощение. Получил какое-то образование - и вперед, в узаконенное рабство без возможности уволиться без согласия высшего руководства. Не удивительно, что при такой кадровой политике беларусы будут и дальше разъежаться, а параллельно копить злобу к местным царькам, которые почему-то распоряжаются их жизнью и доходами. Еще немного и по образу и подобию синепалого право первой брачной ночи введут.

Ник подтверждает, что этот настроение даже в региональных «элитах» крайне растерянные. Задания из разряда «отремонтировать все дороги» или «не обращать внимания на санкции» невыполнимы. Многие понимают, что ситуация необратима. Даже в критичной ситуации синепалый не предлагает ничего и продолжает настаивать – дайте мне экономику, а все остальное сделаю я. Полный идейный тупик.

Одновременно даже последний местный вертикальщик не может не видеть, что «мокрые штаны» как раз у синепалого. Улучшающаяся погода несет за собой неизбежное. Все, конечно, будет решаться на поле боя, но в силу оружия союзника больше веры нет, тем более что многих солдат готовили как раз бравые офицеры синепалого синегуба с альтернативным боевым опытом.

Веры нет настолько, что пришлось констатировать очевидное - на страну альтернативной стабильности ни с четырех, ни с двадцати позиций никто нападать не собирается. И даже ядерное оружие нужно исключительно как предмет для торга. Ведь даже стратегическое уже не защищает окурка бункерного от атак. А степень ощущения защищенности гражданами настолько альтернативная, что украинские беспилотники мерещатся им в чистом звездном небе.

В сказки Вольфовича о том, что под ружье поставят 1,5 миллиона белорусов не верит никто. Это почти половина занятых в экономике, а значит реализация этой угрозы угробит то, что осталось от страны практически моментально. Да и качество «ополченцев» способно нанести ущерб потенциальному противнику только тем, что те начнут умирать со смеху.

Голый король попытался было одеться, но тут же штаны стали мокрые.

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