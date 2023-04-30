Гиркин: Армия РФ отступает из-под Авдеевки 30.04.2023, 12:19

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Занятые ранее позиции россияне вынуждены оставить.

Российская армия потерпела тяжелое поражение под Авдеевкой и понесла большие потери в живой силе, в связи с чем оккупанты начали отступление. Об этом заявил бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин, пишет «Диалог».

По его словам, российская армия понесла настолько большие потери под Авдеевкой, что о продолжении наступательных действий речи уже не идет.

Занятые ранее позиции россияне вынуждены оставить.

«Под Авдеевкой наши войска потерпели неудачу и сейчас из-за больших потерь вынуждены вновь оттягиваться, оставляя часть занятых ранее позиций», - пишет он.

Несмотря на бодрые заявления, ситуация в Марьинке (пригород Донецка) также осталась без особых изменений - оккупанты не смогли полностью захватить даже руины населенного пункта и отодвинуть ВСУ от оккупированного Донецка.

Гиркин подчеркивает, что на протяжении всего апреля российская армия не смогла добиться ни одного серьезного прорыва, что является важным успехом Украины - ВСУ выиграли время в рамках стратегической обороны и теперь готовятся нанести ответный удар.

Более того, по его словам, российские генералы в бездарных штурмах Авдеевки и Бахмута потеряли свой основной ударный корпус на Донбассе.

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