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В оккупированном Токмаке за ночь произошли два мощных взрыва

  • 30.04.2023, 12:31
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В оккупированном Токмаке за ночь произошли два мощных взрыва

Один из них — на железнодорожном депо.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области Украины в ночь на 30 апреля произошли два взрыва.

Об этом сообщает Telegram-канал «Бердянск Сегодня».

Отмечается, что первый «прилет» был по железнодорожному депо, а второй — по СТО. Жертв среди гражданского населения не зафиксирован.

«Уничтожение враждебной логистики является одним из главных подготовительных этапов к контрнаступлению ВСУ», — говорится в сообщении.

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