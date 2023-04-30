В оккупированном Токмаке за ночь произошли два мощных взрыва
- 30.04.2023, 12:31
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Один из них — на железнодорожном депо.
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области Украины в ночь на 30 апреля произошли два взрыва.
Об этом сообщает Telegram-канал «Бердянск Сегодня».
Отмечается, что первый «прилет» был по железнодорожному депо, а второй — по СТО. Жертв среди гражданского населения не зафиксирован.
«Уничтожение враждебной логистики является одним из главных подготовительных этапов к контрнаступлению ВСУ», — говорится в сообщении.