«Я ушел с работы в никуда» 30.04.2023, 12:43

Фото: onliner.by

Белорус рискнул изменить жизнь после 30 — и стал виртуозом-кузнецом.

Сорок пять километров на работу, столько же обратно. Олегу 41, он из Шклова, каждый день ездит в мастерскую в Могилев, наслаждаясь преимуществами жизни свободного человека (который работает на себя и сам отвечает за собственные победы и поражения). Семь лет назад он ушел с основной работы, как говорит, в никуда и рискнул открыть небольшой бизнес, пишет onliner.by.

Аисты на полях как живые. Элегантные мангалы, заборы, совы и гномы на участках — все это из железа. «Даже железо оживает, если правильно с ним работать», — говорит Олег Титов. Значительную часть жизнь он работал на госслужбе, а потом, после 30, решил заняться любимым делом.

— Решил пробовать работать с металлом, начало получаться. Меня захватило — в результате начал делать вещи, которые нравились мне и знакомым, на первых порах без продажи, — вспоминает Олег.

Фото: onliner.by

— Когда я начинал, то пошел в центр занятости, получил субсидию — на тот момент около 1000 условных единиц. Купил оборудование, начал руку набивать потихоньку.

А первые эксперименты были такими:

— Соорудил из кирпичей горн, выкопал углубление в земле, купил шашлычных углей, подвел пылесос — добился нужного эффекта. Первым изделием был подсвечник. Промучился день, даже больше. Сейчас бы это заняло минут 15—20. То, что я делал раньше и сейчас, — большая разница. Скажу так: сделать возможно все. Вопрос бюджета.

Откуда у него эти навыки? Говорит, что, наверное, от отца, который тоже любил работать руками — с деревом. Ушел из жизни рано, когда Олегу было 10.

Фото: onliner.by

Что заказывают люди?

— Штопоры, лавочки, мангалы, кованую мебель, сувениры — да все. Мне по душе индивидуальные предметы интерьера: маленькие скульптурки, каминные наборы. Хочется, чтобы работа не превращалась в рутину.

— У меня есть проблема. Начинаешь изделие, душа не лежит. И ты думаешь: надо чуть-чуть доделать, — продолжает кузнец. — Смотришь, уже полторы, две недели прошло, увлекаешься — и начинаешь немножко усложнять. И изделие с 100 белорусских рублей едва уже не 300 стоит. Понимаешь, что можно было упростить, но не хочется.

Мечта о собственной мастерской

На BMW он не заработал, но Volkswagen Polo есть. Взял участок под строительство, строит дом.

— Все деньги уходят туда. Не понимаешь, зарабатываешь ты что-то или нет.

Фото: onliner.by

Олег рассуждает о планах:

— Сейчас я работаю на арендованной площади. Раз связал жизнь с этим ремеслом, есть два пути развития: либо мы продолжаем дальше с какой-то командой, чтобы выходить на другой уровень организации, либо делаю свою личную частную мастерскую у себя на участочке — где я пришел, а все мое, все расставлено по полочкам, аккуратненько. И перехожу уже на мелкие эксклюзивные детали — пускай они будут не бюджетные, но это ниша.

А вообще, главная мотивация моя в том, что это уже стало образом жизни. Я к этому привык, меня к этому тянет. Нравится создавать вещи, которые останутся после меня.

Фото: onliner.by

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