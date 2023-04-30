Гомельские чиновники проигнорировали поручение Лукашенко 30.04.2023, 13:34

Слова диктатора не воспринимают всерьез.

Два дня назад, посещая Гомельскую область, Александр Лукашенко очень много внимания чиновников обращал на необходимость наведения железной дисциплины. По его словам, именно от этого зависит будущее Беларуси, обратил внимание udf.

«Кадры решают все. У руководителя должна быть власть, железная. И они ни на кого не должны оглядываться. Ни одни правоохранительные органы не должны мешать руководителю управлять его территорией, предприятием и принимать меры. Меры должны быть военные, самые жесткие. Не ждите отдельных указаний. И в основе всего - дисциплина. Если не будет дисциплины железобетонной, все это пустое. Мы будем тратить деньги и будем сами себя поедать, перемалывать: я буду вас крошить, губернатор будет — своих подчиненных. Поэтому должна быть установлена определенная дисциплина», — потребовал Лукашенко.

«Разбэшчанасць» назвал главной проблемой региона и уполномоченный «президента» по Гомельской области Юрий Назаров.

«Элементарная расхлябанность. Наверное, где-то меньше спрашивать стали», — считает чиновник.

И как в воду глядел…

29 апреля стало известно, что в Гомеле на складах сельскохозяйственного предприятия «Комбинат «Восток», где хранится плодоовощная продукция, формирующая стабилизационный фонд областного центра, сгнило 225 тонн свежей белокочанной капусты. Ущерб от потерь превысил 83 000 рублей.

Причина — нарушение температурного режима в хранилище, несвоевременная подготовка продукции и помещений к хранению.

В отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело по ст. 425 УК о бездействии должностного лица, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники теперь экстренно перебирают всю капусту, удаляют с кочанов сгнившие части. То, что уцелело, пытаются продать…

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