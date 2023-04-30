закрыть
30 апреля 2023, воскресенье, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Биологи «подслушали» общение грибов

  • 30.04.2023, 13:42
  • 1,248
Биологи «подслушали» общение грибов

Некоторые ученые предполагают, что эти сигналы используются для переноса питательных веществ.

Ученые исследовали передачу грибами электрических сигналов между собой. Об этом сообщает Университет Тохоку.

Эктомикоризные грибы в основном обитают на соснах, дубах и березах, образуя оболочку вокруг корней деревьев снаружи, а их мицелиальное тело превращается в обширные подземные сети, которые поглощают жизненно важные питательные вещества из почвы и передают их деревьям.

При этом биологи давно замечали, что эти грибы способны генерировать электричество. Считается, что они генерируют электрические сигналы в ответ на внешние раздражители и используют эти сигналы для связи друг с другом, координируя рост и другое поведение. Некоторые ученые также предполагают, что эти сигналы используются для переноса питательных веществ.

Ю Фукасава и его коллеги исследовали маленькие желто-коричневые эктомикоризные грибы Laccaria bicolor. Прикрепив электроды к шести грибам в кластере, исследователи обнаружили, что электрические сигналы усиливаются после дождя. «Вначале у грибов был незначительный электрический потенциал, и мы списали это на отсутствие осадков. Однако после дождя электрический потенциал начал колебаться, иногда превышая 100 мВ», — сообщают ученые.

Анализ этого электрического потенциала показал передачу сигнала между грибами. Этот перенос был особенно сильным между соседними грибами и демонстрировал направленность.

Авторы надеются, что дальнейшие исследования позволят выявить смысл этих сигналов и их роль в жизни грибов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко