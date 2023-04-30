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ВСУ назвали удар по нефтебазе в Севастополе подготовкой к контрнаступлению

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  • 30.04.2023, 13:48
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ВСУ назвали удар по нефтебазе в Севастополе подготовкой к контрнаступлению

Подорвана логистика оккупантов.

Пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе — подготовка к масштабному контрнаступлению ВСУ. Об этом рассказала руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Мы уже замечали, что они [российские военные] переориентируются на пункты базирования в сторону Новороссийска, потому что в севастопольских бухтах не чувствуют покоя и не чувствуют того устойчивого логистического обеспечения… То, что подорвана логистика врага, — один из элементов подготовки к мощным активным действиям Сил обороны, мы говорим уже длительное время. И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают. Поэтому враг чувствует, что у него подорваны ресурсы и начинает маневрировать», — заявила Гуменюк в ходе телемарафона.

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