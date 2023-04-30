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Жители Гродненской области превратили УАЗик в самогонный аппарат на колесах

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  • 30.04.2023, 13:55
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Жители Гродненской области превратили УАЗик в самогонный аппарат на колесах

У них изъяли 60 литров самогона.

В Гродненской области двое мужчин превратили старый автомобиль УАЗ в передвижной самогонный аппарат. Как сообщает МВД, их задержали в лесу при изготовлении самогона.

Двое мужчин 29 и 37 лет установили внутри автомобиля УАЗ крупный самогонный аппарат. Для этого им пришлось срезать, а затем установить назад крышу машины.

Самоходный самогонный аппарат использовали в разных местах Беловежской пущи. У него было две машины сопровождения: одна перевозила муку, а вторая — котел.

Мужчин задержали в Свислочском районе инспекторы природоохраны и милиция. В МВД заявляют, что у них изъяли 60 литров самогона и более шести тысяч литров браги.

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