«Вагнера» поставили на «Поток» 3 Георгий Александров

30.04.2023, 14:46

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Из-за чего поссорились российские силовики?

Несколько дней назад в российских «патриотических» пабликах начала раскручиваться история ссоры ЧВК «Вагнера» и батальона «Поток».

«Газпром» бросает позиции

Вот как описывают ситуацию корреспонденты прокремлевских СМИ:

«Как сообщили бойцы «Оркестра» (ЧВК «Вагнера»), закрывавший фланг «музыкантов» (наемников) добровольческий батальон «Поток» из новой ЧВК «Газпрома» отступил, тем самым позволив противнику отбить с трудом завоеванные позиции. По словам одного из «вагнеровцев», произошло это к западу от Бахмута, где штурмовики ЧВК выбили противника из лесопосадок. Поскольку «Оркестр» продолжил наступление, на отбитые у ВСУ позиции зашли подразделения добровольческого батальона «Поток» из так называемой новой ЧВК, образованной в составе «Газпрома». Однако противник предпринял новую атаку, после которой «Поток» отступил, бросив позиции и оружие».

На распространившемся в сети видео наемник «Вагнера» заявлял:

«Соседи, которые стояли у нас на флангах, так называемое ДРО «Поток», газпромовская ЧВК, в полном составе ночью бросили свои позиции, бросили оружие».

«Военкор» Евгений Линин так описал события в Бахмуте: «Батальон «Поток» зашел в зону СВО и принял у подразделений «группы Вагнера» позиции на Артёмовском (Бахмутском) направлении. Этим самым позволив «оркестру» перегруппироваться и сосредоточиться на городских боях в Бахмуте. Но в результате атаки ВСУ «Поток» оставил две позиции и попытался уйти в «безопасную зону», оголяя фланг «Вагнера» и подставляя под удар штурмовые группы музыкантов. Прямо говоря, газпромовская ЧВК отдала ВСУ добытые кровью «вагнеров» позиции и сбежала с передовой. Забавно, но оправданием своих действий «Поток» считает то, что они добровольцы: хотим — пришли на фронт, хотим — ушли с фронта. Молодцы. С такими друзьями и врагов не надо!»

Вскоре бойцы «Потока» записали видеообращение к президенту Путину, в котором рассказали, что их батальон сформирован из сотрудников ведомственной охраны «Газпрома». «Руководство ПАО «Газпром» заверяло нас в том, что мы подпишем контракты с Министерством обороны Российской Федерации, — утверждали запечатленные на видео люди в масках и военной форме. — Но личный состав батальона «Поток» вынудили подписать соглашение на выполнение служебных заданий с ОО «Редут» уже после входа в зону специальной военной операции 3 апреля 2023 года».

Также бойцы «Потока» рассказывали, что 17 апреля в результате атаки ВСУ были потеряны две позиции батальона. Они объяснили свое поражение плохим обеспечением боекомплектом, отсутствием огневого прикрытия минометным огнем, а также безответственным отношением к выполнению своих обязанностей у руководства батальона.

«Командование ЧВК «Вагнер», узнав об этой ситуации, в агрессивной форме с угрозами расправы над личным составом батальона «Поток» блокировало отход с линии боевого соприкосновения и запретило ротацию», — рассказали авторы видео.

Не совсем военные

Что же известно о формированиях «Редут» и «Поток»? Изначально «Редут» в качестве частной военной компании занимался охраной объектов корпорации «Стройтрансгаз» в Сирии. ЧВК формировалась на основе 45-й бригады спецназа ВДВ. По словам эксперта Центра «Досье» Дениса Короткова, подразделения «Редута» участвовали в войне непосредственно с 24 февраля 2022 года. В самом начале боевых действий в регионе Киева это формирование понесло большие потери и лишилось немалой части личного состава. Потом на основе «Редута» создали БАРС (отряд или батальон боевого армейского резерва страны) при Минобороны. Одна из тренировочных баз формирования, наиболее близкая к фронту, расположена в Ростове-на-Дону.

Денис Коротков рассказывает, что финансируемый «Газпромом» батальон «Поток», состоящий из сотрудников службы безопасности корпорации, также приписан к БАРСам. Некоторые подобные подразделения, по штату являясь батальонами, в реальности не укомплектованы полностью личным составом и не имеют приданной тяжелой техники и артиллерии.

— Как правило, попав на передовую, добровольческие батальоны оказываются предоставленными сами себе. На фронте они призваны выполнять вспомогательные задачи: охрану объектов и сопровождение грузов, — добавляет Коротков, — но на практике БАРСами часто начинают затыкать дыры в обороне, не наладив никакого боевого взаимодействия с соседями и даже не обеспечив нормального командования. При этом с одной стороны идут регулярные кадровые воинские части, а с другой — штурмовики «Вагнера», зачастую не имея общего руководства и связи.

Платят обычно добровольцам от 150 до 200 тысяч рублей в месяц в случае участия в боевых действиях. Интересно, что, по словам Дениса Короткова, даже у российских властей нет точного понимания, что такое добровольческие батальоны.

— Правовой статус бойцов БАРСов остается неопределенным, — рассказывает «Новой газете Европа» Денис Коротков. — Часть из них находится под патронажем Союза добровольцев Донбасса депутата Госдумы Александра Бородая, других обеспечивают власти различных регионов или крупные бизнес-компании. У добровольцев из таких подразделений обычно заключен контракт на полгода. Потом могут продлить. Формально они приписаны к одной из воинских частей. Но не являются полноправными военнослужащими, со всеми правами и привилегиями. Не ясно, применимо ли к ним в полной мере военное законодательство с наказаниями за самовольное оставление части или дезертирство. После окончания контракта доброволец снова становится обычным гражданским человеком. Сейчас решается вопрос с оформлением для воевавших бойцов БАРСов статуса ветеранов боевых действий. Выплаты в случае гибели или ранения им положены в полном объеме.

Привилегированная часть

Информация о батальоне «Поток» и ЧВК «Редут» становится известна в том числе из показаний захваченных украинской стороной пленных из этих подразделений. На опубликованном недавно видео допроса пленного из «Потока» задержанный под Бахмутом боец рассказывает, что он родом из Оренбургской области и до отправки в Украину работал в «Газпроме» «старшим охранником». Также россиянин говорит, что при газовой корпорации было создано подразделение «Поток», позже переподчиненное ЧВК «Редут», а также еще два формирования — «Факел» и «Пламя», переданные под контроль российскому Минобороны.

— Я не могу назвать батальон «Поток» добровольческой частью, — говорит «Новой-Европа» основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

— Это незаконное вооруженное формирование, по своим целям схожее с ЧВК «Вагнер», курируется топ-менеджерами госкорпорации и генералами генштаба МО РФ.

Финансирование на его существование выделяется из российского бюджета через принадлежащие государству бизнес-структуры и аффилированные фирмы. Сначала желающий воевать подписывает договор с «Редутом», а потом уже — договор с Министерством обороны. Тренировки бойцов «Редута» и «Потока» проходят на полигонах базы 16-й бригады спецназа Минобороны в поселке Трегуляй Тамбовской области. Оттуда после пары недель подготовки бойцов перебрасывают в Ростов-на-Дону или Краснодарский край, где приписывают к различным боевым частям и проводят боевое слаживание. Дальше их вооружают и отправляют на оккупированные территории воевать.

«Поток», по словам Владимира Осечкина, является привилегированным соединением, попасть в которое можно лишь по рекомендации двоих уже проходящих там службу бойцов. Зарплаты там доходят до 500 тысяч рублей в месяц для рядовых и до 1 миллиона в случае взрывотехника, снайпера или другого специалиста.

При этом дисциплина, судя по всему, в «Потоке» далеко не столь строгая, как у соседей по фронту. О расстрелах как методе воспитания кадров известно лишь в отношении ЧВК «Вагнер».

— Узнав о вольготной службе и большом жаловании в батальоне, в «Поток» потянулись ветераны «Вагнера» и других компаний, — рассказывает российский военный, проходящий службу в Донецкой области. — Евгений Пригожин лично был недоволен такой ситуацией. Теоретически во время атаки ВСУ «музыканты» могли бы прикрыть соседей своей артиллерией и помочь удержать позиции. Но не сделали этого. Вполне вероятно, что всё происходящее — разборки между конкурентами по рынку ЧВК.

Георгий Александров, «Новая газета Европа»

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